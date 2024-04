Le Pingouin : date de sortie, bandes-annonces, histoire… Tout savoir sur le spin-off de The Batman

The Batman prépare son premier spin-off, Le Pingouin, qui suit le personnage incarné par Colin Farrell juste après les événements du film. On vous résume tout ce qu’il faut savoir de cette future série inspirée de Scarface.

The Batman 2 prend du retard mais fort heureusement, les fans de DC Comics patienteront avec Le Pingouin (The Penguin), son spin-off. Il s’agit d’une mini-série se déroulant à Gotham City et, comme son nom l’indique, il suit Oswald “Oz” Cobblepot. En attendant la sortie de cette production originale Max, retour sur ce que l’on sait.

📺De quoi ça parle, Le Pingouin ?

L’intrigue du spin-off se déroule une semaine après The Batman suite à l’inondation qui a frappé Gotham City. L’action se situe également avant le second film et, selon Colin Farrell, il s’agit d’une “histoire très délicate et très sombre”. Le Pingouin suit la montée en puissance de l’empire du Pingouin à la façon de Tony Montana dans Scarface. Selon Matt Reeves, réalisateur de The Batman, cette production Max traite du rêve américain.

Pour le moment, les détails précis de l’intrigue n’ont pas été partagés par la Warner. Mais selon les créateurs de la série, l’histoire permettra d’étendre ce qui a été posé par le premier The Batman. Le spin-off pourrait être une sorte d’avant-goût de ce que nous réserve la suite du film.

Mike Marino, maquilleur de The Batman, est de retour tandis que Colin Farrell explique que son maquillage demandant 4 heures de travail a été grandement amélioré. L’approche sera donc encore plus réaliste que pour le film si l’on en croit cette déclaration puisque l’univers posé par Matt Reeves fait fi du fantastique et des super-pouvoirs.

🐧Quel est le casting de Le Pingouin ?

Colin Farrell n’y était pas contractuellement obligé de le faire mais l’acteur reprend son rôle du Pingouin, une bonne nouvelle pour les fans. Cristin Milioti joue le rôle féminin principal de la série, Sofia Falcone, fille du mafieux Carmine Falcone qui est incarné par John Turturro dans The Batman. Michael Zegen est Alberto Falcone.

On retrouve également Rhenzy Feliz dans le rôle d’un adolescent qui devient le chauffeur du Pingouin et se lie d’amitié avec lui. Clancy Brown incarne Salvatore Maroni.

Colin Farrell : Le Pingouin/Oswald “Oz” Cobblepot

Cristin Milioti : Sofia Falcone

Clancy Brown : Salvatore Maroni

Michael Zegen : Alberto Falcone

Rhenzy Feliz

Michael Kelly

Shohreh Aghdashloo

James Madio

Scott Cohen

Theo Rossi

Carmen Ejogo

François Chau

David H. Holmes

🎞️Quelles sont les bandes-annonces de Le Pingouin ?

La Warner a dévoilé deux vidéos pour Le Pingouin. La première, c’est un teaser de courte durée mais qui nous montre tout de même plusieurs images de la série avec son approche réaliste et mafieuse. Le mafieux arpente notamment les rues de Gotham City, reflet de New York, et traîne dans les bas-fonds de la ville.

Puis, très récemment, les fans ont eu droit à un autre teaser. On découvre plus d’images et l’accent est à nouveau mis sur l’interprétation de Colin Farrell, totalement habité par le personnage de l’antagoniste du Chevalier noir à qui l’on doit la meilleure course-poursuite de The Batman. On attend impatiemment la bande-annonce de la série.

🎥Combien d’épisodes pour Le Pingouin ?

Selon les différentes informations, il s’agit d’une mini-série. Entendre par là qu’il n’y a qu’une unique saison jusqu’à présent. Le Pingouin se compose de 8 épisodes de durée inconnue mais on mise sur 45 minutes à 1 heures.

Autrefois prévu pour le printemps 2024, la série Le Pingouin a finalement été repoussée. Elle arrivera lors de l’automne de cette même année mais malheureusement, il n’y a pas de date précis. Il faudra donc se montrer un peu patient avant d’en savoir plus à ce propos.

🤔Où sera diffusé Le Pingouin ?

Aux États-Unis, c’est sur Max que Le Pingouin sera diffusé. Malheureusement, la plateforme de streaming n’est pas encore disponible chez nous et le site indique “disponible bientôt”.

Si Max n’est pas encore présent en France au moment de la sortie de Le Pingouin, on imagine que la série sera diffusée sur le Pass Warner accessible via Prime Video. On y trouve toutes les séries de la Warner et de HBO.