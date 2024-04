Le prix du smartphone OnePlus Nord N20 SE chute à moins de 90 € sur AliExpress !

Jusqu’à demain, AliExpress propose de nombreuses promotions sur son site. Vous pouvez bénéficier de baisse de prix allant jusqu’à -60% et vous pouvez encore en plus utiliser des codes promos cumulables pour faire baisser encore le montant de vos achats. C’est ainsi que vous pouvez vous offrir le OnePlus Nord N20 SE pour moins de 90 euros !

Quand on a un budget de moins de 100 euros pour son téléphone, cela peut être difficile de trouver un bon modèle suffisamment puissant et durable. Heureusement, en période de promotions, il est possible de trouver des offres très intéressantes avec des prix sacrifiés.

C’est le cas en ce moment sur le site AliExpress avec le smartphone OnePlus Nord N20 SE qui est en promotion pour 97,22 euros. Mais ce n’est pas fini ! Avec le code promo ODFW08, vous bénéficiez de 8 euros de remise immédiate supplémentaire, ce qui fait passer le prix à seulement 89,22 euros. Quand on rajoute la livraison gratuite en 3 jours, on est sur l’un des meilleurs plans du moment pour avoir un smartphone pas cher !

OnePlus Nord N20 SE > 89,22 € chez AliExpress

🤔 Quelles sont les caractéristiques du OnePlus Nord N20 SE ?

Certes, le prix est imbattable, mais est-ce que ce modèle vaut vraiment le coup ? On vous explique précisément tout ce que vous obtenez pour moins de 90 euros.

On commence par un point primordial sur un smartphone : son autonomie. C’est bien beau d’avoir un téléphone pas cher mais s’il ne tient pas la journée, c’est très embêtant. Rassurez-vous avec une grosse batterie de 5000 mAh et une recharge rapide 33W, vous êtes à l’abri.

Côté design, le moins qu’on puisse dire est qu’il ne trahi pas le prix de la bête. Disponible en noir et en vert, le smartphone est fin et élégant. Sur la face arrière, on retrouve une caméra 50 mégapixels qui offre une excellente netteté et reste performante de nuit.

En face avant, on trouve un grand écran 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement 60 Hz. On regrettera juste une résolution HD+ un peu faible, mais c’est une concession nécessaire à faire dans cette catégorie de prix.

Enfin, le OnePlus Nord N20 SE tourne avec une puce 8 cœurs MediaTek Helio G35 épaulée par 4 Go de RAM. Pour le stockage, on profite de 128 Go pour ses photos/vidéos, applications…

En bref, le OnePlus Nord N20 SE est un modèle complet qui possède toutes les caractéristiques essentielles pour un usage polyvalent. Il sera largement suffisant pour une majorité d’utilisateurs et il s’agit d’un bon choix pour le premier téléphone de votre enfant/adolescent par exemple.