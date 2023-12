Le prix du Nothing Phone (1) chute à moins de 300 euros sur AliExpress

Nous avons déniché pour vous une nouvelle offre de Noël ! Les fêtes de fin d’année débutent dans 10 jours, c’est le meilleur moment pour vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche avec un excellent smartphone pas cher. Le Nothing Phone (1) voit son prix chuter à moins de 300 euros !

C’est bientôt la fin de la Saison des fêtes sur AliExpress. Cette dernière période de promotions de l’année a lieu jusqu’au 16 décembre seulement. Il ne faut donc pas tarder pour faire de bonnes affaires avant Noël. Et pourquoi ne pas craquer pour un nouveau smartphone ?

À sa sortie, le Nothing Phone (1) avait fait sensation avec son design réussi et ses caractéristiques intéressantes. Si un nouveau modèle est arrivé récemment sur le marché, le Nothing Phone (1) reste un modèle très intéressant, surtout qu’il bénéficie de belles baisses de prix.

Actuellement, le Nothing Phone (1) est affiché à 339 euros mais ce n’est pas tout. Avec le code promo AEFR040, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 40 euros. Le smartphone passe ainsi à seulement 299 euros.

⚙️ Qu’est-ce qui différencie le Nothing Phone (1) des autres smartphones ?

Dans notre test complet du Nothing Phone (1), nous vous parlions déjà du fameux design transparent de ce smartphone qui laisse apparaître le coeur de la bête. En plus, avec son système Glyphe composé de 900 MicroLEDs, ce smartphone se démarque encore de la concurrence avec différents schémas lumineux qui s’affichent en fonction des notifications et alertes reçues.

Outre son look unique, le Nothing Phone (1) s’avère être un modèle avec un excellent rapport qualité-prix.

L’écran est une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec affichage en Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Il tourne avec la puce 5G Snapdragon 778G+ combiné à 8 Go de mémoire vive et profite d’une espace de stockage de 256 Go. C’est une excellente configuration pour ce prix !

Le module photo arrière de ce smartphone propose deux capteurs : un grand-angle Sony IMX766 de 50 Mpix et un ultra grand-angle Samsung JN1, lui aussi de 50 Mpix. Quant à elle, la caméra frontale est de 16 Mpix.

Pour la batterie, on profite d’une capacité de 4500 mAh et d’une recharge rapide 33W. Le Nothing Phone (1) est donc un smartphone parfaitement équilibré avec un look original pour un tout petit prix.