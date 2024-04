Le prix du OnePlus 10T chute à seulement 300 euros sur AliExpress !

Vous cherchez un smartphone très puissant et complet mais vous n’avez pas plus de 300 euros de budget ? Pas de souci, nous avons trouvé pour vous une excellente promotion sur le OnePlus 10T qui est actuellement à prix mini chez AliExpress. Ne passez pas à côté de cette opportunité !

Après le Xiaomi Redmi Note 13 Pro à moins de 220 euros, AliExpress continue de casser les prix des smartphones ! Cette fois-ci, le célèbre site s’attaque au OnePlus 10T. De base, ce modèle a été conçu pour s’approcher au plus des performances des flagships tout en gardant un prix abordable. C’est encore plus le cas aujourd’hui puisqu’il est actuellement disponible pour seulement 300 euros !

Pour rappel, le prix de vente officiel de ce modèle est de 729 euros. S’il est possible de le trouver aujourd’hui aux alentours des 450-500 euros sur la plupart des sites de e-commerce, c’est la première fois qu’il est disponible à un prix aussi bas. Pour un smartphone 5G de cette qualité, c’est une excellente offre. Alors ne tardez pas trop avant de vous décider.

Belle cerise sur le gâteau, le téléphone est livré chez vous gratuitement en seulement 3 jours.

OnePlus 10T – Crédit : OnePlus

Le OnePlus 10T : des grosses performances à petit prix

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Voyez donc tout ce que vous obtenez pour seulement 300 euros.

En effet, le OnePlus 10T tourne avec la puissante puce Qualcomm, la Snapdragon 8+ Gen1. Ce processeur est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Contrairement aux autres modèles généralement disponibles dans cette gamme de prix, le OnePlus 10T est compatible 5G. Vous pourrez donc profiter d’une connexion ultra-rapide.

Le OnePlus 10T est disponible en deux coloris : Noir et Vert. Pour l’écran, on profite d’une dalle AMOLED de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience fluide. Cet écran, compatible HDR10, est protégé par un verre Corning Gorilla.

Les amateurs de photographies et de vidéos apprécieront son triple module photo arrière avec une caméra grand angle de 50 MP, un ultra-grand angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Pour les selfies, on retrouve un capteur frontal de 16 MP.

On finit par la batterie qui a une capacité de 4800 mAh et une supercharge impressionnante de 150W. Cela signifie que vous pouvez tenir une journée entière après seulement 10 minutes de charge !