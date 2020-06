Le prochain iPad d’Apple doté d’un écran Mini-LED pourrait sortir cette année

L’iPad de cinquième génération devrait sortir cette année en proposant un écran à technologie Mini-LED. Il serait développé en partenariat avec la branche coréenne LG Display et d’autres fabricants taiwanais.

Crédit : Apple

Depuis plusieurs années, Apple s’était lancé dans un partenariat avec LG pour le développement d’un nouvel iPhone tout en le gardant secret face à Samsung. Dans le même temps, des rumeurs indiquaient que le géant américain travaillait étroitement avec des firmes taiwanaises sur l’élaboration d’un nouveau type d’écran de nouvelle génération.

L’iPad Pro avec un processeur plus puissant, compatible 5G et un écran Mini-LED

Selon certaines rumeurs, Apple pourrait sortir cette année son nouvel iPad Pro qui serait doté des toutes dernières technologies, un vrai bijou. Celui-ci serait doté d’un nouveau processeur plus puissant afin de le rendre compatible avec la 5G. Une autre nouveauté serait le changement de son écran avec un affichage Mini-LED. Cela rendrait l’expérience utilisateur encore plus agréable et fluide.

L’iPad Pro serait le premier d’une série de nouveaux appareils Apple dotés de cette technologie Mini-LED au lieu des classiques LCD ou OLED. En 2017, la firme américaine avait pris la décision d’équiper les nouveaux iPhones d’un écran OLED. Les iPads et les Macs restant quant à eux avec un écran LCD. Apple souhaiterait désormais que tous ses nouveaux appareils soient équipés d’un écran Mini-LED.

Des performances de plus en plus puissantes

Grâce à cette technologie Mini-LED, le design des appareils d’Apple devrait être de plus en plus fin sans impacter la qualité de l’affichage. Bien au contraire, cela devrait améliorer la résolution de l’écran. Pour cela, LG Display devrait fournir cette année à Apple des écrans Mini-LED 12.9’’ afin de faire entrer son iPad Pro dans la cinquième génération des tablettes.

La finalisation de l’assemblage des écrans sera effectuée par LG tandis que l’assemblage final des appareils sera pris en charge par Foxconn. Un léger revers pour LG qui souhaitait justement être choisi pour garantir cette tâche très lucrative pour le constructeur coréen. Mais cela reste une bonne affaire pour LG car en collaborant avec Apple il s’assure de fournir une grande part du marché des tablettes.

De plus, Apple a bien l’intention d’équiper en Mini-LED ses autres appareils comme les MacBooks ou les écrans de bureau. Apple a produit 44,3 millions de tablettes l’an passé, soit 27,7% de la production mondiale. Certes c’est une bonne part de marché mais les utilisateurs continuent de plutôt opter pour un iPad moins puissant que l’iPad Pro qui reste assez cher.

