Apple lance ses nouveaux iPad Pro avec un scanner LiDAR et le support d’un trackpad

Apple dévoile sa nouvelle gamme d’iPad Pro plus performants, avec un second capteur photo, un scanner LiDAR pour la réalité augmentée, ainsi qu’un nouveau clavier à ciseaux doté d’un trackpad, le Magic Keyboard.

Mise à jour :

Contre toute attente, Apple n’a pas tenu d’évènement particulier pour dévoiler ses nouveaux iPad Pro. Une fuite sur son site chinois annonçait l’arrivée imminente des tablettes, la firme les a officiellement lancées seulement quelques heures plus tard. Outre les améliorations en matière de performances et de capture photo et vidéo, les tablettes se dotent également d’un nouveau clavier avec un trackpad.

iPad Pro 2020 : double capteur photo et scanner 3D pour la réalité augmentée

Le bloc optique arrière des iPad Pro se dote d’une seconde caméra, et dispose désormais d’un grand-angle de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 10 mégapixels. Apple confirme ses ambitions en matière de réalité augmentée en ajoutant également un scanner LiDAR. Comme la caméra ToF attendue sur les iPhone 12, le dispositif apporte une notion de profondeur à l’appareil en lui permettant d’évaluer les distances qui le séparent de son environnement. Un atout qui ouvre de nouvelles possibilités aux applications de réalité augmentée à venir.

Magic Keyboard, un clavier doté d’un trackpad qui protège également l’iPad pro

La principale nouveauté 2020 est certainement le nouveau clavier dédié à l’iPad pro. Le Magic Keyboard adopte le mécanisme à ciseaux qui équipera certainement les prochains MacBook Pro et Air, et qui a déjà fait son retour sur les derniers MacBook Pro 16 pouces. Contrairement au Smart Keyboard Folio, ses touches sont rétroéclairées, et surtout, il dispose d’un trackpad. Le clavier sert de protection à la tablette, mais il est également suffisamment rigide et stable pour la suspendre verticalement. Enfin, le Magic Keyboard dispose aussi de son propre port USB-C pour brancher un accessoire ou pour recharger la tablette.

Apple a finalement fait l’impasse sur la 5G et les écrans mini LED en 2020, ses tablettes conservent une dalle Liquid Retina à 120 Hz, une luminosité de 600 nits et le True Tone. Les tablettes gagnent en puissance avec le nouveau SoC A12Z pour rendre le duo Magic Keyboard et iPad pro, presque aussi pratique et performant qu’un MacBook.

iPad Pro : Prix de vente et disponibilité

Contrairement à certaines rumeurs, l’iPad pro n’a pas rencontré de retard en production, et sera disponible dès le 25 mars à partir de 899 €.



iPad Pro 11 pouces iPad Pro 12,9 pouces 128 Go + Wi-Fi 899 € 1119 € 128 Go + Wi-Fi + LTE 1069 € 1289 € 256 Go + Wi-Fi 1009 € 1229 € 256 Go + Wi-Fi + LTE 1179 € 1399 € 512 Go + Wi-Fi 1229 € 1449 € 512 Go + Wi-Fi + LTE 1399 € 1619 € 1 To + Wi-Fi 1449 € 1669 € 1 To + Wi-Fi + LTE 1619 € 1839 €

Article originel du 18 mars 2020

La nouvelle génération d’iPad Pro a fait une brève apparition sur le site chinois d’Apple. La fuite repérée par le site iPhone in Canada vient d’une section du site qui détaille l’exposition aux radiofréquences et la façon dont l’iPad utilise les signaux radio pour accéder aux réseaux sans fil. Autant dire que les informations qu’elle révèle ne nous en disent pas beaucoup sur les caractéristiques techniques des prochaines tablettes d’Apple. Elle constitue néanmoins une preuve supplémentaire de la sortie imminente d’une nouvelle gamme d’iPad Pro.

iPad Pro – Crédit : Apple

Le site chinois d’Apple confirme l’arrivée de 4 nouveaux modèles, deux iPad dotés d’un écran de 11 pouces (A2228 et A2231) et deux autres (A2229 et A2233) avec une diagonale de 12,9 pouces, les mêmes dimensions que les modèles de 2018. Comme à son habitude, Apple proposera ses tablettes en version Wi-Fi uniquement, ou avec un accès au réseau mobile 4G. Apple aurait décidé de se passer de la 5G en dotant ses tablettes d’une puce A13X Bionic, une évolution de l’A13 mais toujours en 4G.

Apple veut-il tuer les MacBook avec ce clavier/trackpad pour iPad ?

iPad Pro 2020 : une date de sortie repoussée à cause du Covid-19 ?

Jusqu’à récemment, on s’attendait à ce qu’Apple présente ses nouveaux iPad et son iPhone 9 en mars. Compte tenu des mesures prises aux États-Unis, l’événement annuel qu’Apple tient généralement en début d’année n’aura pas lieu en public, et probablement pas non plus en live stream. Selon les sources de Cult of Mac, la firme l’aurait repoussé à une date ultérieure à cause de la propagation du Covid-19, mais aussi à cause « de retards de production des deux principaux produits », très certainement les iPad Pro 2020 et l’iPhone 9 et sa probable déclinaison en version XL.

