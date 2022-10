Les Anneaux de pouvoir : les réalisateurs s’expliquent enfin sur l’identité de l’Étranger

L’Étranger © Amazon Prime Video

Avertissement : ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode 7 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir.

Mais qui est l’Étranger tombé du ciel dans Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir ? C’est l’une des questions centrales posées dans la première saison de la série. À ce jour, nous ne savons toujours pas qui est ce mystérieux personnage et selon les showrunners, cela ne devrait pas vraiment avoir d’importance.

Les showrunners des Anneaux de Pouvoir s’expliquent sur l’Étranger

Lors d’une session de questions-réponses après une projection de la série, Total Film a demandé à J.D. Payne et Patrick McKay si l’Étranger était Gandalf, comme nous l’avions déjà envisagé. « Attendez », ont-ils dit. Et Saroumane ? « Attendez », ont-ils encore répondu. Un des sorciers bleus ? Sauron ? Radagast ? Le duo n’a pas donné de réponse définitive, mais ils ont évoqué quelques détails à son sujet.

« Nous étions réellement attirés par l’idée de cette relation entre lui et cette jeune femme qui a les yeux rivés sur l’horizon, à la manière archétypale de Luke Skywalker », a déclaré McKay. « Mais cet horizon n’est pas tout rose. L’amitié et la relation qui pourraient en découler est peut-être dangereuse » a-t-il ajouté. Les showrunners sont donc restés bien mystérieux au sujet de l’Étranger, si ce n’est qu’il s’agirait d’un personnage — a priori — plutôt dangereux.

À lire : Les Anneaux de Pouvoir : quelles sont les autres identités de Sauron ?

En revanche, pour eux, l’important est de se laisser captiver par le personnage, pas de savoir qui il est. « Nous estimons que c’est une histoire émotionnellement satisfaisante à raconter, quel que soit son nom » ont-ils ajouté. « Quand vous apprendrez qui il est, vous ne vous en soucierez même plus, car le voyage aura été si captivant qu’il ne s’agira plus de deviner de qui il s’agit. Il s’agit d’une histoire qui vous satisfera, peu importe de qui il s’agit » ont-ils dit. Des réponses relativement évasives, on ne va pas se le cacher.

Outre Star Wars et Luke Skywalker, les réalisateurs évoquent leurs autres inspirations pour créer ce personnage. Ils citent Le Géant de fer, une gigantesque bête métallique qui tombe du ciel et se lie d’amitié avec un jeune enfant. Ils évoquent aussi E.T, où un groupe d’adolescents rencontre un extraterrestre inoffensif et l’aide à le ramener chez lui. Terminator, aussi.

Le showrunner a ensuite ajouté en plaisantant, « mais c’est aussi Sauron ». Était-ce une blague ? Ou la vérité ? Impossible de l’affirmer. Le mystère reste entier. La série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est à retrouver sur Prime Video.