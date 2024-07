Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 va débuter avec une trahison sanglante

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir se rapproche de son lancement. En pleine promotion, les showrunners Patrick McKay et JD Payne ont accepté de décrire la scène d’ouverture qui mettra en scène Sauron, Adar et une armée d’Orcs.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir devrait rapidement entrer dans le vif du sujet. A en croire la bande-annonce, la série va consacrer beaucoup de temps à Sauron et à son infiltration dans l’Eregion. Après avoir forgé les anneaux elfiques, le Seigneur Ténébreux devrait prendre la forme d’Annatar pour tromper les Elfes et continuer ses sombres projets de conquête.

L’antagoniste sera d’ailleurs au cœur de la scène d’ouverture, comme le révèlent les showrunners Patrick McKay et JD Payne dans les colonnes de Total Film. Il s’agira plus précisément d’un retour en arrière qui permettra d’expliquer la relation tendue entre Sauron et Adar entraperçue dans la saison 1. De quoi donner le ton du second acte qui fera la part belle aux antagonistes. Evidemment, passez votre chemin si vous souhaitez éviter les spoilers.

Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 montrera le plan diabolique de Sauron

“Nous ouvrons dans l’obscurité, un Orc entre et nous voyons qu’il y a des milliers d’Orcs rassemblés. Il est sur le point d’être couronné, il présente sa vision de la Terre du Milieu et juste avant qu’on lui pose la couronne sur la tête, son bras droit, Adar, la retourne et le poignarde dans le dos. C’est l’assassinat de Sauron”, explique le showrunner.

Dans la première saison, Adar avait affirmé avoir tué Sauron, comme le confirme la scène d’ouverture. Sauf que le Seigneur Ténébreux est une divinité, un Maia qu’on ne peut pas éliminer complètement. Il est donc probable qu’Adar ait seulement tué le corps physique de Sauron, forçant son esprit à fuir pour se reconstruire dans l’attente d’un retour fracassant. Lequel a donc été amorcé dans la saison 1 de la série Amazon.

A titre de rappel, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir commencera sa diffusion le 29 août prochain sur Amazon Prime Video.