Les Anneaux de Pouvoir n’est pas le Game of Thrones d’Amazon, pas de sexe et de « violence provocatrice »

La responsable d’Amazon Studios, Jennifer Salke, rappelle que la série Les Anneaux de Pouvoir n’est pas le Game of Thrones d’Amazon. Les fans ne voulaient surtout pas de scènes avec du sexe et de la « violence provocatrice » comme on en voit chez HBO.

La nouvelle série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir diffusée sur Prime Video est parfois comparée à Game of Thrones de HBO. Cela n’aide pas non plus qu’elle soit sortie quelques jours après House of the Dragon. C’est le spin-off de Game of Thrones qui se déroule 200 ans avant les évènements du Trône de fer. Pourtant, Jennifer Salke qui est la responsable d’Amazon Studios tient à rappeler qu’il ne faut pas comparer Game of Thrones et Les Anneaux de Pouvoir.

Arondir et Bronwyn dans Les Anneaux de Pouvoir © Amazon Studios

Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon sont deux séries fantastiques de grande envergure avec un gros budget. Néanmoins, ce sont bien leurs seuls points communs. Dans une interview accordée à Variety, Jennifer Salke a déclaré que : « nous savions depuis le début que ce n’était pas notre Game of Thrones ».

Si vous êtes assez vieux pour lire les livres, vous êtes assez vieux pour regarder Les Anneaux de Pouvoir, explique Jennifer Salke

Amazon ne désirait donc pas en faire une série de type Game of Thrones et les fans n’en voulaient pas non plus. En effet, Jennifer Salke a précisé que, dès l’officialisation de la série, les fans demandaient à ne pas voir des scènes avec « du sexe et un niveau de violence provocatrice ».

De toute façon, Amazon Studios estime que ce contenu ne correspond pas aux histoires que Tolkien voulait raconter. L’objectif d’Amazon est vraiment de rester fidèle à l’univers de Tolkien. D’ailleurs, Amazon a promis une fin épique pour la saison 1 à 465 millions de dollars. Le huitième et dernier épisode de cette saison sera diffusé le 14 octobre.

Jennifer Salke a aussi expliqué qu’elle voulait une série qui puisse être facilement regardée en famille. « Tant de gens ont grandi avec cette littérature, et nous voulions que cette série fasse profiter les nouvelles générations d’amoureux de Tolkien », a-t-elle ajouté. Cela explique pourquoi la série Les Anneaux de Pouvoir peut être visionnée par un public plus large que House of the Dragon, par exemple. Les plus jeunes peuvent tout à fait la voir en famille. La série a même été produite en suivant cette règle : « si vous êtes assez vieux pour lire les livres, vous êtes assez vieux pour regarder la série ».

