Le réalisateur d’Uncharted révèle la plus grosse erreur que font les films tirés de jeux vidéo

Le film Uncharted est sorti en salles hier, mercredi 16 février. L’occasion pour CNET d’interviewer son réalisateur, Ruben Fleischer. On lui a demandé quelle était la plus grosse erreur que font les films de jeux vidéo, et sa réponse nous a un peu surpris.

Uncharted, le film et le jeu © PlayStation Studios, Naughty Dog

Le film Uncharted est sorti en salles hier avec un accueil on ne peut plus mitigé par la presse et les spectateurs. Certains évoquent un film marrant, mais sans plus, d’autres parlent d’une énième adaptation de jeu vidéo en film ratée. La faute à une distribution artistique médiocre, des effets spéciaux aux fraises et surtout, un contenu trop éloigné de la franchise de Naughty Dog.

Nos confrères américains de CNET en ont profité hier pour faire une longue interview du réalisateur du film, Ruben Fleischer. Avant d’évoquer son prochain film sur une autre franchise de Naughty Nog, Jak and Daxter, le journaliste lui dit que « les adaptations de jeux vidéo ont une histoire mouvementée », ce que personne ne pourra contredire. Mais il lui demande aussi ceci : « Et vous, comment avez-vous décidé de faire une adaptation de jeu qui a fonctionné ? ». Sa réponse nous a quelque peu surpris.

La plus grosse erreur ? Rester fidèle au jeu vidéo

C’est bel et bien la réponse à cette question qu’aura fourni Ruben Fleischer à notre confrère. « Je pense que la plus grosse erreur des adaptations de jeu vidéo, c’est d’essayer de juste recréer le jeu vidéo en film » a-t-il répondu. « Les jeux vidéo de nos jours sont si immersifs que regarder un film passivement ne pourra jamais rivaliser » a-t-il ajouté.

« Lorsque vous jouez à Uncharted, vous êtes Nathan Drake et vous naviguez dans ce monde — si vous voulez aller à gauche, vous allez à gauche, si vous voulez aller à droite, vous allez à droite. Mais lorsque vous regardez un film, vous n’avez pas les mêmes options. Vous devez faire d’une manière différente » a-t-il dit.

Le réalisateur évoque ensuite le fait qu’il s’est inspiré du film en live-action Sonic The Hedgehog. « […] ils ont pu raconter une histoire très différente du jeu en l’amenant dans notre monde » a-t-il dit. « Et c’est ce que nous avons essayé de faire avec Uncharted, en racontant un chapitre de l’histoire de Nathan Drake que personne n’avait encore vu dans les jeux vidéo ».

Pour le réalisateur, il n’y a pas de doutes. Son choix était le bon. « Dans les jeux, Nate est plus âgé, c’est un chasseur de trésors chevronné, donc je pense que c’était une décision vraiment intelligente de ma part d’avoir distingué le film des jeux en racontant un chapitre de son histoire que les fans n’avaient pas encore vu » a-t-il conclu.

L’interview complète est à retrouver ici.