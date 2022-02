Uncharted : les premiers avis sont là, encore une adaptation qui va tomber dans l’oubli ?

Uncharted, le film © Atlas Entertainment, PlayStation Productions, Columbia Pictures

Le film Uncharted arrive le 16 février dans nos salles obscures et vous pouvez d’ores et déjà apprécier une longue scène du film ici, en avant-première. L’embargo sur ses critiques vient d’être levé, à 24 heures de sa sortie en salles. L’occasion pour la rédaction de Tom’s Guide de faire une brève revue de presse, en regardant les avis sur le film à droite et à gauche.

Comme c’était pressenti, les premières réactions au sujet du long métrage avec Tom Holland sont on ne peut plus mitigées. Perché avec un score de 42 / 100 sur Metacritic, certains journalistes parlent d’un film amusant, sans fioritures, tandis que d’autres évoquent un film trop éloigné de sa source et une distribution artistique douteuse.

Un film amusant avec une bonne chimie entre Holland et Wahlberg, mais des effets spéciaux aux fraises et un rendu trop éloigné des jeux

Tanner Demon de ComicBook.com a attribué au film la note de 3,5 étoiles sur 5, affirmant que le long métrage était « une formule amusante », mais sans artifices. Le critique ciné et journaliste chez Collider Kristian Harloff évoque aussi un film « amusant » mais « qu’en en tant que personne qui a joué aux jeux » il avait dû oublier ce qu’il savait de la franchise pour apprécier le film. « Ce n’est pas du tout ce que les joueurs espéraient » titre également NME.

Leo Rydel, de Geekly Goods, parle toutefois d’une « bonne chimie » entre Tom Holland et Mark Wahlberg, mais regrette un « montage horrible, des méchants et personnages secondaires ternes, des effets spéciaux assez mauvais ». Pour CheatCheet, il n’y a pas de doute, les deux acteurs sont mal castés. Le magazine évoque « un divertissement pop-corn fade », en expliquant que « la franchise méritait mieux ».

« Un gros film d’action-aventure sur écran vert au rapport qualité-prix raisonnable, mais produit sous un algorithme du box-office » tacle également The Guardian. « Le principal problème, c’est que les personnages sont tellement fades qu’on ne s’y intéresse pas » ajoute NME. Ce qui est bien dommage, surtout lorsque l’on connaît l’importance qu’accorde Naughty Dog au développement de ses personnages.

Comme l’évoque franceinfo dans un bref entretien avec Tom Holland, le jeune acteur était bien conscient du challenge de satisfaire autant les gamers que les cinéphiles. « Il y a une forme de stigmatisation des films dérivés de jeux vidéo. Dans le métier, on dit même qu’il y a une sorte de malédiction » a-t-il confié au groupe de presse aujourd’hui.

Une nouvelle adaptation d’œuvre vidéoludique sombre dans l’oubli

En effet, l’adaptation de jeux vidéo au cinéma, ce n’est que trop rarement une bonne idée. Les « bons » films se comptent probablement sur les doigts d’une main, là où plusieurs dizaines de navets s’entassent. Dans la rubrique des pires, on citera Alone in the Dark (2005), BloodRayne (2005 aussi), Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009), Mortal Kombat: Annihilation (1997), Wing Commander (1999) et bien sûr, les films Resident Evil. Une liste loin d’être exhaustive, malheureusement.

Après, vous savez ce que c’est. Bien évidemment, chacun devra se faire son propre avis sur le film, qui sort, pour rappel, demain dans nos salles obscures. Et vous, quels sont les adaptations de jeux vidéo en films que vous avez détestés ? Pourquoi ? Et quelles sont vos favorites ?