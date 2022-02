Jak and Daxter : le réalisateur d’Uncharted planche sur une adaptation

Après Uncharted, Ruben Fleischer lorgne toujours du côté de PlayStation et de Naughty dog. Le réalisateur vient de confier qu’il prévoyait d’adapter à l’écran le célèbre jeu Jak and Daxter.

The Jak and Daxter Collection sur PS4 – Crédit : Naughty dog

Les deux compères ont fait les beaux jours de la PS2. Jak, l’adolescent taiseux et son acolyte agité Daxter, à cheval entre la belette et la loutre, sont les deux héros des célèbres jeux d’aventure/plateforme conçus par Naughty Dog. Forte de son succès, la trilogie initiale a même eu le droit à un portage sur PS3 en 2012 puis sur PS4 en 2017. Et la franchise vidéoludique aura prochainement sa propre adaptation à l’écran, comme l’a révélé Ruben Fleischer dans les colonnes de Digital Trends.

Celui-ci n’est autre que le réalisateur du film Uncharted qui sortira le 16 février dans les salles noires. Visiblement féru des créations de Naughty Dog, le cinéaste n’a toutefois pas précisé l’état d’avancement du projet. Ni la tournure qu’il prendra. Il pourrait effectivement mettre sur pied un film ou une série d’animation. Ou opter plutôt pour un long-métrage mélangeant prise de vues réelles et animation, à l’instar du film Sony.

Jak and Daxter : Tom Holland est partant

Dans le second cas, un candidat s’est déjà présenté au portillon. Et le réalisateur le connaît bien vu qu’il vient de collaborer avec lui dans Uncharted. Il y a quelques jours, Tom Holland a confié qu’il souhaitait incarner Jak au cinéma. Et de préciser à GameSpot qu’il aimerait même collaborer avec A24 pour que le film « soit vraiment bizarre et sombre ». Cette société de production indépendante est notamment à l’origine du très dérangeant Midsommar ou encore de la série Euphoria. « Je ferais une version en live-action très bizarre de Jak and Daxter », martèle Tom Holland, tout sourire.

Difficile de dire s’il l’acteur plaisantait ou non. L’idée d’un Jak and Daxter très sombre semble farfelue mais ne sait-on jamais. Toujours est-il qu’entre les suites potentielles d’Uncharted et son retour probable dans la peau de Spidey, il est difficile d’imaginer comment il pourrait intégrer une autre franchise dans son emploi surchargé.

