Meilleurs Tracker GPS : quels sont les meilleurs traceurs pour voiture ?

Notre top 3 des meilleures Tracker GPS

Apple AirTags, le parfait petit traceur pour la ville
Invoxia, le tracker GPS le plus polyvalent
Trakmy Maxi, le tracker GPS à la meilleure autonomie

Un tracker GPS permet de savoir en permanence où se trouve son véhicule. Cette technologie s’est fortement développée ces dernières années en raison du nombre important de vols de voitures ces dernières années. En termes de chiffre, en 2022, environ 134.000 véhicules ont été dérobés contre environ 122.000 en 2021. Donc si on veut laisser sa voiture dans un parking et garder l’esprit tranquille, se procurer un traceur GPS est important. Surtout que les voleurs ne cessent d’améliorer leurs techniques.

Quand on sait que seulement environ 40% des véhicules volés sont retrouvés, installer un tracker ne peut pas être une mauvaise idée. D’ailleurs, les SUV restent toujours les voitures les plus susceptibles d’être subtilisées (environ 60% des vols de voitures). Certains trackers de ce comparatif sont aussi très utiles pour les possesseurs de 2 roues. Voici notre sélection des meilleurs traceurs GPS.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide complet des meilleures daschcam

On aime Bon rapport qualité/prix

Détection efficace en ville

Facile d'utilisation

Large zone de localisation selon les lieux On n'aime pas Pas de sytème GPS

Pile à changer tout les ans

Cela peut surprendre, nous allons commencer ce guide par un des traceurs les moins chers du marché, le Apple Air Tag. Et oui, la marque à la pomme réputée pour ses produits onéreux, nous gratifie ici d’un tracker efficace et abordable. Bien entendu à ce prix là, il n’est pas parfait non plus. Mais, il peut être utilisé de nombreuses façons différentes. Son gabarit minuscule permet de le placer à peu près partout. Il fonctionne en Bluetooth en repérant les appareils Apple autour de lui grâce à l’écosystème FindMy.

Cependant, il n’utilise pas la technologie GPS. Il est donc impossible de suivre en direct les déplacements de votre véhicule. Et surtout, si il n’y a pas de produit Apple près de ce traceur, il ne fonctionnera pas. Enfin si vous ne possédez pas d’iPhone, il ne sera pas simple d’utiliser ce tracker. En bref, il se destine aux utilisateurs de l’écosystème Apple et à un usage dans les grands centres urbains.

Mais il peut tout de même vous aider à retrouver votre voiture en un temps record. Il faut dire que son mini-format permet d’aisément le cacher.

Carlock Basic, un tracker GPS complet et abordable

Cralock est une marque spécialisée dans la protection des véhicules. Et avec son tracker, elle propose un produit fiable et abordable pour toutes les voitures. Ce traceur discret, se branche directement sur la batterie du véhicule.

En termes d’option, il permet de savoir si votre voiture a été démarrée, si la batterie de ce dernier est faible et il peut surveiller la conduite d’un conducteur tiers. Bien entendu, ce produit fonctionne à l’aide d’une application compatible Android et IOS. Le sytème GPS suit votre voiture en temps réel et offre une localisation précise.

Petit plus, ce modèle est utilisable hors de France, partout en Europe et même dans des pays plus lointains. Mais il faudra compter sur un abonnement à 7,90 euros par mois pour profiter de toute l’efficacité de ce traceur. Pour ce prix, il est difficile de trouver un tracker GPS plus complet que ce Carlock Basic.

TKStar TK905, le meilleur rapport qualité/prix

Avant tout de chose, il faut savoir que le TKStar TK905 fonctionne avec le réseau GSM. Il est donc nécessaire de se procurer une carte SIM et de souscrire à un abonnement chez son opérateur. Ici aucun branchement à faire, le tracker GPS s’installe à l’aide d’un aimant. Vous pouvez donc le positionner à l’intérieur de la voiture ou à l’extérieur, sous la carrosserie. Ce traceur est certifié IP65, donc il ne craindra ni l’eau ni la poussière. Il fonctionne avec un application dédiée et offre une localisation précise de sa voiture.

Il n’y a pas non plus de limite de distance pour localiser son véhicule. Côté option, il propose un détecteur de vibration, une alarme pour la vitesse et un historique des trajets sur 6 mois. Sinon, pour l’autonomie, il fonctionnera 1 à 2 mois avant d’avoir besoin d’être rechargé.

En résumé, c’est un traceur très précis et peu onéreux, même avec l’abonnement de votre opérateur. D’ailleurs ce dernier peut vous revenir moins cher que celui proposé par certains fabricants de tracker GPS.

Invoxia, le tracker GPS le plus polyvalent

On aime 3 ans d'abonnements offerts

Bon rapport qualité/prix

Localisation précise

Fonctionnalités efficaces

Peut s'installer partout… On n'aime pas Utilisable dans peu de pays d'Europe

Le tracker GPS de la marque Invoxia est particulièrement petit et léger. Au premier coup d’oeil, on pourrait croire qu’il s’agit d’un porte-clés ou d’une clé USB. Il est aussi utile pour tracer une voiture qu’un scooter. En bref, il peut se glisser n’importe où. Il fonctionne sans carte SIM mais son principal point fort se trouve justement dans son abonnement. Après l’achat, la marque offre 3 ans d’utilisation avant de devoir souscrire à un abonnement annuel (9,99€).

Il fonctionne avec une application et offre un système de localisation GPS très précis. Il offre des fonctionnalités très intéressantes. Vous pouvez définir une zone d’alerte, et si votre véhicule quitte ce secteur, vous serez automatiquement prévenu. Il est capable de garder 6 mois d’historique et de détecter la plupart des mouvements et de le signaler.

En bref, c’est un traceur complet et polyvalent. Avec 3 ans d’abonnements gratuits et un prix aux alentours 100€, ce modèle possède un bon rapport qualité/prix.

Invoxia Bike Tracker, le parfait traceur pour votre vélo

Même si ce comparatif tourne autour des traceurs pour voiture et moto, nous allons vous proposer malgré tout, un modèle adapté aux vélos, le Invoxia Bike Tracker. En effet, les vols de vélos, notamment ceux électriques, sont un problème récurrent dans de nombreuses grandes villes. Alors, pouvoir le laisser dehors en ayant l’esprit tranquille n’est pas un luxe. Ce produit prend la forme d’un réflecteur et se fixe directement sur le châssis du vélo.

Le fabricant français propose avec une application dédiée qui permet de suivre son vélo en direct sur une carte. Cette dernière est disponible sur Android et IOS. De plus, il est possible de désigner des zones d’alertes. Par exemple, si votre vélo sort de votre jardin, vous recevrez une notification. Le service est en lui-même payant, mais 3 années d’abonnement sont offertes lors de l’achat. Sinon, il existe plusieurs formules dont une au tarif de 29,95€/an.

Pour finir, la marque annonce une autonomie de 2 à 3 mois. Seul bémol, il faut démonter l’objet pour accéder à la batterie quand on a besoin de la recharger.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre comparatif des meilleurs vélos électriques

Trakmy Maxi, le tracker GPS à la meilleure autonomie

Le Trakmy Maxi est un très bon traceur GPS qui se distingue par une excellente autonomie de 5 ans. Mais au bout de cette durée, il faudra changer sa batterie, cette dernière ne pouvant être rechargée (coût d’environ 30€).

Cependant, avec un telle autonomie, difficile de lui reprocher ce défaut. Il est aussi garanti étanche et résistant aux chocs. Et il possible de l’installer avec les vis fournies ou tout simplement de le poser où on le souhaite. Ici aussi la localisation est très précise (environ 5 mètres de marge d’erreur), et ce tracker fonctionne dans une soixantaine de pays.

L’application dédiée est ergonomique et offre toutes les options que l’on peut attendre d’un produit à ce tarif (zones d’alertes, historique,…). Ici non plus pas de carte SIM mais un abonnement mensuel à 3,90 euros. En bref, un prix très raisonnable sachant que la première année est offerte. Pour conclure, ses fonctionnalités et son autonomie, en font un des meilleures traceurs GPS sur le marché actuel.

PAJ Power Finder 4G, le tracker GPS le plus précis

Le Power Finder 4G de la marque allemande PAJ est l’un des traceurs GPS les plus efficaces du marché. Son point fort est sa capacité de localisation précise en temps réel. Pour fonctionner, il exploite le réseau 4G et utilise donc une carte SIM fournie dans la boîte. Pour le fixer à l’intérieur ou à l’extérieur d’une voiture, il suffit d’utiliser son aimant. Côté batterie, la marque annonce 40 jours d’autonomie en suivi quotidien et entre 60 et 90 jours en mode veille. Elle se recharge à l’aide d’un câble fourni dans la boîte.

L’application est elle complète et offre de nombreuses options. On peut définir des zones de sécurité. Des alertes de vibrations, de batterie faible, de retrait du traceur et de dépassement de vitesse peuvent être émises. Il peut aussi fonctionner dans 43 pays différents.

En plus du prix d’environ 200 euros, il faut compter sur un abonnement de 60 euros à l’année. Ce tracker GPS complet et polyvalent va se destiner à des personnes soucieuses de protéger un véhicule de valeur. La tranquillité d’esprit n’a généralement pas de prix.

Comme vous avez pu le voir dans notre sélection, la plupart des traceurs GPS fonctionnent à l’aide du réseau GSM. Pour les faire fonctionner il faut donc posséder une carte SIM. Certains fabricants la fournissent et proposent leur propre abonnement. Dans les autres cas, il faudra vous rendre directement chez votre opérateur pour souscrire à ce service. Dans tous les cas, le coût mensuel est généralement peu élevé. En moyenne, il faut compter entre 3 et 10 euros par mois selon le tracker.

Enfin, ils sont presque tous fournis avec une application dédiée. Cette dernière va vous offrir différents services. Ils vont varier d’un modèle à l’autre. Au moment de faire votre choix vérifiez bien que les services proposés par le tracker vont répondre à vos besoins.

🛰 Quelle portée pour un traceur GPS ou Bluetooth ?

Dans le cas d’un tracker GPS, la distance est le dernier de vos problèmes. Dans le principe, il est possible de localiser votre voiture ou autre objet n’importe où en France. De plus, de nombreuses marques proposent des services qui permettent de suivre les mouvements même à l’étranger.

Pour les versions Bluetooth, la distance peut être un problème. Si on prend le cas des AirTag d’Apple, le système de localisation permet de suivre correctement son véhicule dans les grandes villes, mais à la campagne cela peut être plus compliqué. Sinon, en règle générale, cette technologie est bien plus limitée sur ce point par rapport au GPS. De même, la distance annoncée n’est pas toujours correcte. De nombreux facteurs, comme des interférences, peuvent empêcher la localisation.

Pour résumer, si vous vous voulez avoir l’esprit tranquille, mieux vaut vous tourner vers un traceur GPS.

🚙 Pourquoi installer un traceur GPS ?

Comme évoquer au début de ce guide d’achat, le nombre de vols de voitures a augmenté en 2022 pour atteindre 134.000 véhicules volés. Alors pouvoir suivre sa voiture en temps réel permet de se reposer sur ses deux oreilles. En cas de vol, vous pourrez directement contacter la police et donner la localisation du véhicule. Certains, vont vous prévenir dès que votre voiture quitte une zone prédéfinie. D’autres sont même capables de couper le moteur à votre demande.

On peut aussi parler de l’aspect financier. En effet certaines compagnies d’assurances proposeront des contrats moins chers aux possesseurs de traceurs GPS. Pour des modèles haut de gamme, leur présence est même obligatoire. Sinon pour les professionnels, ces systèmes vont permettre de pouvoir suivre en temps réel le déplacement de leur flotte de véhicules. Ce qui permettent d’améliorer les itinéraires pris par ces derniers. Mais nous rappellerons que ce n’est pas non plus une garantie à 100% de ne pas se faire voler son véhicule.

Pour un usage efficace et précis, il est conseillé de se procurer un tracker qui fonctionne par GPS et non par Bluetooth. Ce dernier ne peut pas vous donner des localisations précises. Les appareils qui utilisent le Bluetooth sont généralement plus utiles pour des objets que pour des véhicules. Finalement, tout dépendra de vos besoins.

💰 Quel est le prix d’un traceur GPS ?

Le prix d’un traceur GPS pour voiture peut énormément varier. En entrée de gamme, on trouve des produits de quelques dizaines d’euros capables de rendre de fiers services. Cependant, vous n’aurez accès qu’à des fonctionnalités basiques.

Si vous voulez un modèle de milieu de gamme avec une bonne qualité il va falloir débourser entre 50 et 100 euros. Pour ce tarif, on retrouve toutes les fonctions de base comme l’historique des déplacements, des alarmes sur votre smartphone, etc. Ensuite, le haut de gamme se situe aux alentours de 150 euros. Bien évidemment, il existe des appareils encore plus onéreux. Mais ici, vous aurez accès à plusieurs services, comme la géolocalisation à travers l’Europe. De même, ces derniers offrent souvent une autonomie importante (parfois de quelques années).

Pour conclure, prenez en compte le prix des abonnements. En effet, ce système se développe de plus en plus et peut offrir certains avantages. C’est donc un point à prendre en compte au moment de faire votre achat.

🤔 Où installer mon tracker GPS ?

Sur ce point tout va dépendre du type de traceur GPS que vous avez acheté. Il va falloir prendre en compte sa taille, son poids mais aussi le type de fixation fournie ou non. Certains modèles doivent se brancher directement sur la batterie, donc l’emplacement à choisir ne va pas être compliqué. Ces tracker ont peu de chance d’être trouvés. D’autres utilisent un sytème d’aimant. Il est possible de les placer à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule. Enfin un tracker comme celui de la marque Invoxia est tellement petit qu’il peut être placé presque n’importe où.

Pour conclure, n’oublier pas de considérer que les voleurs prennent de plus en plus en compte la présence des traceurs GPS. Alors quand vous installez un tracker, essayez de faire en sorte que ces derniers ne puissent pas le trouver.

Vous vous en doutez sûrement mais les traceurs GPS peuvent aussi servir à des personnes malveillantes pour vous surveiller. Si on peut se servir d’un boîtier pour éviter le vol de sa voiture, certains s’en servent pour justement voler des véhicules. Alors si vous avez un doute il existe plusieurs méthodes pour repérer un tracker indésirable.

Tout d’abord le contrôle visuel. Vérifier assidûment l’habitacle de votre véhicule pour déceler l’appareil. Selon la taille, il peut même se trouver dans un allume-cigare. Ensuite contrôler l’extérieur du véhicule, il peut se trouve en dessous de ce dernier. Enfin, vient l’ouverture du capot. Comme vu dans ce guide, certains modèles se branchent directement sur la batterie ou sur la connexion OBD.

Il existe la solution électronique. Dans ce cas il faudra que vous vous procuriez un détecteur capable de repérer les traceurs GPS. Sur ce point n’oubliez pas que certaines versions n’émettent que lorsque la voiture fonctionne. Pour les détecter, il faudra le faire en roulant.