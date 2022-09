Le Seigneur des Anneaux : ces méchants emblématiques inspirés de Sauron

Ces méchants clairement inspirés de Sauron – Crédit : Metropolitan Filmexport

Les récits de J. R. R. Tolkien ont laissé une grande trace dans l’histoire. Beaucoup d’œuvres majeures s’inspirent clairement du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, deux monuments à la riche mythologie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Prime Video mise sur Les Anneaux de Pouvoir dont les Nains paraissent vraiment petits grâce à une astuce. Il s’agit d’un préquel dans laquelle on suit l’ascension de Sauron.

Preuve que l’œuvre de J. R. R. Tolkien est une référence incontournable, le méchant a inspiré d’autres grandes figures du mal de divers univers. Voici les meilleurs exemples dans cette catégorie !

À lire > Le Seigneur des Anneaux : les 5 répliques les plus mythiques de la saga

Voldemort (Harry Potter)

Crédit : Warner Bros.

On pourrait croire que les personnages n’ont rien à voir, et pourtant. Voldemort et Sauron portent des noms maudits, ont séparé leurs âmes en objets enchantés et ont pris des formes non corporelles. Sans oublier une armée personnelle pour exécuter leurs actes en s’emparant du pouvoir.

Autant de points communs qui rapprochent les vilains.

Dormammu (Doctor Strange)

Crédit : Marvel Studios

Dormammu de Doctor Strange rappelle fortement le grand Œil de Sauron. Les vilains sont des êtres de feu et d’énergie qui vivent grâce aux pouvoirs de leurs royaumes.

L’adversaire du Sorcier Suprême dispose d’une réputation similaire à celle de Sauron dans la communauté magique du MCU.

Jadis, la sorcière blanche (Le Monde de Narnia)

Crédit : Walt Disney Studios Motion Pictures International

C.S. Lewis, l’auteur du Monde de Narnia, était un collègue de J.R.R. Tolkien. Les deux discutaient, ce qui peut expliquer des similarités entre leurs univers. La sorcière blanche, Jadis de son vrai nom, dispose d’un pouvoir et d’une réputation similaires à ceux de Sauron.

Son simple nom fait peur aux habitants de Narnia et ses capacités peuvent faire disparaître un ennemi d’un coup.

Le Ténébreux (La Roue du Temps)

Crédit : Sony Pictures Television/Amazon Studios

C’est un peu le Sauron de La Roue du Temps. Un nom légendaire que beaucoup redoutent en tant que figure du mal. Il est l’incarnation des ténèbres avec une forme physique et une autre immatérielle.

Ses pouvoirs, son nom et sa réputation suffisent pour que le monde craigne sa présence. On retrouve toutes les caractéristiques de Sauron.

Le Ténébreux (Once Upon a Time)

Crédit : Disney+

Oui, ce personnage porte le même nom que la précédente entrée. Le Ténébreux partage la soif de pouvoir de Sauron et son nom possède une forte signification dans son monde.

Il utilise la magie pour répandre le mal avec une férocité qu’on retrouve chez l’antagoniste du Seigneur des Anneaux.

Le Seigneur des Ténèbres (Taram et le Chaudron magique)

Crédit : The Walt Disney Studios

Rien que son nom évoque de suite Sauron. Le Seigneur des Ténèbres n’a qu’une idée en tête, contrôler le royaume dans son entièreté. Les deux méchants manient la magie noire et veulent avoir une emprise sur toute forme de vie.

Comme Sauron et son Anneau, le Seigneur des Ténèbres a son Chaudron magique.

Le Seigneur des Ténèbres (Légende)

Crédit : Universal Pictures

Encore un Seigneur des Ténèbres ! Celui de Légende réalisé par Ridley Scott est une forme plus théâtrale de Sauron. Mais les deux êtres du mal souhaitent contrôler toute forme de vie, manient la magie noire et commandent des gobelins et autres orcs.

Les ténèbres représentent leur élément de prédilection.

Thulsa Doom (Conan le Barbare)

Crédit : 20th Century Studios

Sauron et Thulsa Doom sont tous deux des sorciers et chefs de guerres maléfiques. Ces personnages veulent conquérir des royaumes fantastiques.

L’antagoniste de Conan le Barbare dispose d’un culte entier prêt à se jeter dans la mort pour le servir. Il saisit parfaitement ce que signifie la soif de pouvoir.

Source : ScreenRant