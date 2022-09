Les Anneaux de Pouvoir : comment les Nains ont été filmés pour paraître plus petits ?

Robert Aramayo interprète Elrond dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Il nous explique comment les scènes avec les Nains ont été filmées pour que ces derniers paraissent plus petits à ses côtés.

Durin IV dans Les Anneaux de Pouvoir ©Amazon Studios

Les Anneaux de Pouvoir met en scène les nombreuses races de la Terre du Milieu. Outre les Hommes, les Elfes et les Harfoots, les Nains sont évidemment bien présents. On les voit d’ailleurs dès le second épisode quand Elrond se rend à Khazad-dûm afin de quérir leur aide pour mettre sur pied une forge d’envergure commandée par Celebrimbor.

Elrond ne s’attend toutefois pas à un accueil aussi froid. Lors de son arrivée, son vieil ami le prince Durin IV est fâché à cause de sa si longue absence. Il le défie alors au jeu du casse-roche dans une ambiance survoltée. Interrogé par Vulture, l’interprète d’Elrond, Robert Aramayo, est revenu sur les dessous de tournage de cette séquence puissante. Et d’expliquer comment l’équipe s’y était prise pour le faire paraître plus grand que le Nain.

Les Nains dans Les Anneaux de Pouvoir : une histoire de perspective

Au lieu de mobiliser des effets spéciaux numériques, les acteurs en arrière-plan ont été positionnés de façon à ce qu’Elrond paraisse plus grand. Dans le même temps, les acteurs derrière Durin IV (Owain Arthur) permettaient de donner la perception qu’il avait une taille naine normale. C’est tout l’art de la perspective qui avait d’ailleurs déjà été mis à profit jadis lors du tournage de la trilogie Le Seigneur des Anneaux.

À l’époque, Jackson avait effectivement évité de s’appuyer exclusivement sur des CGI pour créer la perception que certains personnages étaient plus grands que d’autres. Il avait toutefois bien plus misé sur les effets spéciaux lors de la production de la trilogie Le Hobbit. Ce qui n’avait pas été bien accueilli par les fans les plus pointilleux.

Pour rappel, la nouvelle série LOTR est actuellement en cours de diffusion sur la plateforme Amazon Prime Video. Un nouvel épisode est diffusé chaque vendredi. Pour tout savoir sur la série Les Anneaux de Pouvoir, vous pouvez explorer notre dossier spécial.

