Le Seigneur des Anneaux : les 5 citations les plus mythiques de la saga

Tolkien est un auteur épique et certaines de ses répliques ont profondément marqué les lecteurs tout comme les spectateurs de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Florilège.

Souvenirs de guerre, langues anciennes, religion, mythologie, romance avec sa femme… Tolkien a puisé très profond pour mettre sur pied Le Seigneur des Anneaux. L’écrivain est parvenu à développer une intrigue passionnante renforcée par un lore très nourri. Son héritage continue à s’immiscer dans la culture populaire à travers la série Les Anneaux de Pouvoir. Face à cette actualité brûlante, les fans en ont profité pour partager les citations qui les ont profondément marqués. L’occasion de vous révéler notre top 5.

La philosophie à la sauce Gandalf

Alors que Frodon se confie au Maia sur son fardeau de porter l’Anneau, le magicien lui répond : « Tout ce que nous avons à décider, c’est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti ». Une phrase lourde de sens dont il est possible de tirer une sacrée leçon de vie.

Une autre citation de Gandalf mérite également le détour. Celle-ci survient dans une conversation entre le Maia et Frodon sur Gollum. « Nombreux sont ceux qui vivent et méritent la mort. Et certains qui meurent méritent la vie. Pouvez-vous leur rendre Frodon ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser la mort en jugement. »

Nous retenons également une citation de Galadriel qui résume parfaitement l’une des principales morales de la saga. Les apparences forment voile aveuglant. Qu’importe sa taille, chacun peut mettre son grain de sel dans la marche du monde. « Même la plus petite personne peut changer le cours de l’avenir », déclame ainsi l’elfe.

Le Seigneur des Anneaux : un récit épique

Si les formules philosophiques sont légion, les répliques épiques ont également une place de choix dans Le Seigneur des Anneaux. Comme les derniers mots de Boromir auprès d’Aragorn : « Je vous aurais suivi mon frère, mon capitaine, mon roi », lance le personnage, mort héroïquement après avoir défendu les Hobbits face aux Orcs.

Dans Le Retour du Roi, le discours d’Aragorn avant la bataille vaut également son pesant d’or : « Je peux lire dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peux venir où le courage des hommes faillira où nous abandonnerons nos amis. Mais ce jour n’est pas arrivé ! Ce sera l’heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l’age des hommes s’effondrera. Mais ce jour n’est pas arrivé ! Aujourd’hui nous combattrons pour tout ce qui nous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l’ouest ! ».

Et vous quelles sont vos citations préférées du Seigneur des Anneaux. N’hésitez pas à les partager dans l’espace commentaires.