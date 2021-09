Le Seigneur des Anneaux : Elijah Wood (Frodon) dévoile son film préféré et les raisons

Le Seigneur des Anneaux a bientôt droit à sa série sur Amazon Prime Video avec une première image dévoilée. Mais beaucoup se souviennent surtout des films de Peter Jackson, trilogie récompensée par une multitude d’Oscars aux millions de fans dans le monde. Une trilogie portée par Elijah Wood dans le rôle de Frodon ayant déjà révélé les secrets de son casting. Aujourd’hui, l’acteur prend de nouveau la parole pour répondre à une question difficile. Quel film du Seigneur des Anneaux porte-t-il le plus dans son cœur ? L’homme répond franchement et en donne les raisons.

Demander à Elijah Wood de choisir son film préféré du Seigneur des Anneaux, c’est comme demander à des parents de choisir leur enfant favori. C’est mission impossible. Mais l’acteur a accepté de se prêter au jeu lors d’un podcast pour Cinemablend. L’occasion d’en dévoiler, au passage, les raisons. Il s’agit du Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau.

Le sentiment de tourner La Communauté de l’anneaux a toujours été extraordinaire grâce à la dynamique de groupe. Pour moi, c’était pouvoir passer du temps avec les quatre Hobbits en tant que groupe. C’était agréable et nous étions si proches. Être avec Viggo (Mortensen), Sean Bean et Orlando (Bloom), cette unité, travailler ensemble sur certaines séquences était passionnant. Comme vous, je partage un amour pour La Communauté de l’anneau. Il y a quelque chose dans cette communauté, le lien qu’ils partagent, la cohésion du voyage, le début, la division pour devenir différent à partir des Deux Tours. Et j’adore ces suites également. Elles sont incroyables, dynamiques et très émouvantes. Mais il y a quelque chose de vraiment magique dans La Communauté de l’anneau qui est si beau, je pense, oui, ça reste mon préféré des trois films.

– Elijah Wood