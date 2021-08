Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon dévoile une première image

Le retour du Seigneur des Anneaux est plus proche que jamais. Après la trilogie mythique réalisée par Peter Jackson, les attentes derrière la nouvelle production d’Amazon sont phénoménales. Peu d’univers passionnent plus que celui créé par J.R.R. Tolkien. Cette nouvelle série, entourée de beaucoup de secrets, est donc attendue au tournant et n’aura pas le droit à l’erreur. Aujourd’hui une nouvelle image nous est parvenue, et nous donne une idée de ce qui nous attend.

Première image du Seigneur des Anneaux version Amazon. Crédit : Amazon

Amazon vient de révéler la première image de la nouvelle série du Seigneur des Anneaux, dont le coût est estimé à un milliard de dollars. Celle-ci montre une immense cité construite sur une colline. Bien entendu, Amazon n’a pas précisé de quelle cité il s’agit, mais cela n’empêche pas de se faire une idée.

Le Seigneur des Anneaux : quelle cité est représentée sur la photo partagée par Amazon ?

D’après screenrant.com, cette cité serait définitivement d’origine elfe. Le personnage visible, tout de blanc vêtu et qui semble être une femme, serait également de race elfe. La cité pourrait ainsi être Fondcombe, déjà mise à l’écran par Peter Jackson. Si tel est le cas, la cité version Amazon sera bien différente de celle de Peter Jackson. Si la cité s’avère ne pas être Fondcombe, il se pourrait qu’il s’agisse de Gondolin, une autre cité elfe fondée au premier âge.

Mais d’autres possibilités subsistent. Il se pourrait en effet que les deux arbres à l’arrière-plan de l’image soient en fait les deux arbres de Valinor. Un arbre d’or, un arbre d’argent, nommés respectivement Laurelin et Telperion, et qui apparaissent dans le Silmarillion. Pour rappel, Valinor représente les « Terres Immortelles » citées plusieurs fois dans la trilogie et où Frodon se rend à la toute fin.

Le Seigneur des Anneaux : quelle histoire va nous raconter la série Amazon ?

Si cette dernière hypothèse s’avère vraie, il se pourrait qu’Amazon creuse bien plus loin dans l’univers de Tolkien que ne l’a fait Peter Jackson. Le format en épisodes devrait en effet permettre d’explorer un peu plus en profondeur l’univers du Seigneur des Anneaux. Un pari périlleux de la part d’Amazon, mais s’il s’avère réussi, la série pourrait devenir culte.

Pour rappel, le Seigneur des Anneaux devrait se dérouler au deuxième âge, plusieurs milliers d’années avant les aventures de Frodon. Couvert en partie par le Silmarillion, l’une des œuvres les plus appréciées des fans de Tolkien, le deuxième âge conte notamment la chute de Númenor, l’île des ancêtres d’Aragorn. L’attente ne sera plus très longue, puisque le premier épisode est prévu pour Septembre 2022 sur Amazon Prime Video.

Le Seigneur des anneaux : un nouveau film officiel arrive… en anime japonais

Source : screenrant.com