Avatar 2 : les premières images dévoilent une suite sous-marine

Le tournage d’Avatar 2 est terminé depuis décembre dernier, mais le travail de post-production prendra environ deux ans. Pour faire patienter les fans, le compte Twitter officiel de la franchise a donc publié deux nouvelles photos du tournage. On peut voir les acteurs dans une grande piscine, et James Cameron perché au-dessus d’eux. Pour cette suite, le réalisateur nous prépare donc sa spécialité, des scènes sous-marines.

Crédit : Disney

La séquence en question se déroule certainement entièrement dans les eaux de Pandora, puisque la légende du post indique que les acteurs s’apprêtent à « plonger sous l’eau ». La surface semble recouverte d’une couche blanche opaque. Il s’agit en effet de balles gonflables flottantes, qui servent à « empêcher les lumières d’interférer avec le tournage sous l’eau ».

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

Avatar 2 : une suite longtemps attendue

Avatar 2 est sans doute l’un des blockbusters les plus attendus de cette nouvelle décennie. Le premier film est devennu le plus gros succès de l’histoire du cinéma lors de sa sortie en 2009. Il n’a été battu que dix ans plus tard par Avengers : Endgame. Malheureusement, James Cameron n’est pas aussi rapide que Marvel pour réaliser des suites. Avatar 2 a donc été reporté plusieurs fois, mais l’attente sera certainement récompensée. Plus de dix ans après la sortie du premier film, les technologies dans le domaine du cinéma ont encore beaucoup évolué. On peut donc s’attendre à en prendre plein les yeux.

Les détails du scénario d’Avatar 2 sont gardés très secrets. On sait cependant que le casting original fera son retour. Sam Worthington et Zoe Saldana reprendront respectivement leurs rôles de Jake Sully et Ney-tiri. Une récente photo prise pendant le tournage a révélé la présence de l’actrice Sigourney Weaver sur le plateau. Son personnage étant mort dans Avatar, on imagine qu’elle apparaîtra dans des scènes de flashback. Ces anciens acteurs seront également rejoints par Kate Winslet et Vin Diesel. Avatar 2 devrait sortir au cinéma en décembre 2021. Il sera suivi d’un troisième film prévu pour décembre 2023.

