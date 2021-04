Le Seigneur des Anneaux : et si Gollum avait tué les parents de Frodon ?

Et si la mort des parents de Frodon n’avait rien d’un accident ? Une théorie suggère que Gollum pourrait être à l’origine de ce drame.

Alors que leur bateau vogue sur le Brandevin, Primula et Drogon Saquet trouvent la mort lors de ce périple en 2980 TA. Pourtant, cette disparition n’aurait rien d’un accident. De nombreux hobbits sont persuadés que tout cela ressemble à un acte criminel délibéré. Les fans ont imaginé une théorie : Gollum serait le responsable du décès des parents de Frodon. Aucun témoin n’a assisté à la scène et les versions se succèdent sans se ressembler. Alors cette nouvelle explication s’avère pour le moins convaincante et plausible.

Gollum : un odieux meurtrier ? – Crédit : New Line Cinéma

Contrairement à la majeure partie des hobbits, Gollum est familier du meurtre. Il a tué Deagol et a tenté de s’en prendre à Bilbo. Alors, faire disparaître les Saquet aurait pu être pour lui un véritable jeu d’enfants.

Gollum : un meurtrier notoire ?

Revenons en arrière : avant de s’emparer de l’anneau unique, il tue son ami qui a trouvé le précieux bien dans le lit de l’Anduin. Il prend alors le nom de Gollum, à cause des bruits de déglutition qu’il fait avec sa gorge. Après les événements de Bilbo Le Hobbit, Gollum abandonne sa quêté. Selon Gandalf, il se serait retiré du monde avant de revenir par le grand fleuve, l’Anduin. Pourtant, le sorcier semble en savoir bien plus sur les aventures du Gollum et voudrait préserver Frodon de l’horrible vérité.

Gandalf annonce à Frodon que « quelque chose d’autre a éloigné Gollum de sa quête ». Cela pourrait donc signifier que la créature aurait très bien pu passer par le fleuve Brandevin et se débarrasser des parents du jeune homme. Car après tout, il reste beaucoup de zones d’ombre sur son interminable périple et les lieux qu’il a traversé.

Grâce aux indices laissés par l’oncle de Frodon, Gollum aurait retrouvé la trace de Primula et Drogon. En pleine recherche de Bilbo, Gollum aurait confondu les identités ! C’est un peu fou, mais cela tient parfaitement la route. Ce n’est pas la seule théorie alambiquée que les fans ont imaginé. En effet, beaucoup pensent que Gollum serait en réalité une manifestation (personnification) de l’anneau ! Ce phénomène viendrait perturber celui qui porte le précieux.

Quoi qu’il en soit, de nombreux mystères planent encore sur l’histoire de l’anneau. On se prend désormais à imaginer que la nouvelle série prévue sur Amazon Prime pourra peut-être faire des parallèles intéressants et nous en a apprendre davantage sur certains protagonistes et leurs secrets !

Source : CBR

Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon perd déjà son premier comédien