Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon perd déjà son premier comédien

Très attendue par les fans du monde entier, la série Le Seigneur des Anneaux semble déjà en difficulté. Accumulant les retards, le futur programme doit aujourd’hui composer avec le départ de l’une de ses principales vedettes. En effet, le comédien Tom Budge renonce et préfère se tourner vers de nouveaux horizons. En cause : les choix artistiques des studios qui ne semblent pas lui convenir. Via son compte Instagram, Budge adresse un message d’adieu au projet, tout en voulant rassurer ses fans. Déjà décriée pour son titre trompeur, la série présentée comme la plus chère de tous les temps, va devoir composer avec ce nouvel aléa.

En coulisses, le ciel n’est pas au beau fixe et ce départ interroge de nombreux fans quant au futur de ce projet, attendu déjà depuis 2017, année d’acquisition des droits par la plateforme.

Ce n’est qu’un au revoir

Visiblement, Budge a décidé d’écouter son cœur. Loin d’être en accord avec la production, le comédien choisit tout de même de soigner son départ. Sans attaques ou rancœurs, Budge signe un joli message, devenu viral sur les réseaux sociaux.

« Bonjour mes amours. C’est avec une grande tristesse que j’écris pour vous dire que j’ai quitté la série télévisée d’Amazon. Après avoir récemment vu les premiers épisodes tournés au cours de l’année dernière, Amazon a décidé d’aller dans une autre direction avec le personnage que je représentais. Je dois remercier l’équipe créative pour ses encouragements à essayer quelque chose que je pensais être nouveau, excitant et beau. Et je remercie sincèrement les acteurs et l’équipe extraordinaire pour leur amour, leur soutien et leur amitié pour ce qui a été une expérience très difficile et inhabituelle. Hélas, certaines choses ne peuvent tout simplement pas être. Destin ma mère, je te remercie » témoigne ainsi le jeune comédien.

Pourtant, en lisant entre les lignes, certains fans semblent déjà perplexes face à cette annonce. Beaucoup pensent que la prestation de Budge n’aurait pas convaincu et que le comédien aurait été plus ou moins amené à se retirer. C’est en tout cas ce qu’il semble ressortir dans de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Pour l’heure, la production n’a pas pris la parole directement sur le sujet. Reste à savoir désormais qui remplacera Budge. Un problème manifeste semble déjà se poser : de nombreuses séquences sont déjà dans la boîte. Les créatifs décideront-ils de recommencer ou s’arrangeront-ils pour faire « mourir » le personnage à l’écran ? Rien n’est moins sûr.

Alors que le synopsis complet se dévoile peu à peu, cette nouvelle n’est pas faite pour rassurer les fans de la première heure. Tournée en Nouvelle-Zélande, la série souffre déjà de la pandémie mondiale, accusant des retards significatifs dans son processus créatif. Espérons que cet incident soit rapidement oublié et que la série puisse enfin se dévoiler !

Source : CBR