Le Seigneur des Anneaux : le réalisateur Peter Jackson est officiellement milliardaire

Forbes a partagé sa liste annuelle des personnes les plus riches du monde. Elon Musk qui pourrait devenir le premier trillionaire de l’Histoire dès 2024 est en tête du classement. Il est suivi par Jeff Bezos et Bernard Arnault. Pour la première fois, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, a intégré cette liste. Le nouveau milliardaire a une fortune nette estimée à 1,5 milliard de dollars.

Peter Jackson – Crédit : Walt Disney Pictures

L’année dernière, Peter Jackson a revendu une partie des actifs de son studio d’effets spéciaux, Weta Digital, pour 1,6 milliard de dollars à Unity Software. Cette société est spécialisée dans le développement de logiciels de jeux vidéo. Grâce à cette transaction, Peter Jackson est officiellement devenu milliardaire à 60 ans. En plus des trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, Weta Digital est à l’origine des effets spéciaux de films comme Avatar et Avengers. Il a aussi travaillé sur les deux dernières saisons de Game of Thrones.

Peter Jackson est devenu milliardaire en novembre 2021 suite à la revente de son studio Weta Digital

Comme l’a expliqué Forbes, « Jackson est devenu milliardaire en novembre 2021 après avoir vendu une partie de son studio d’effets spéciaux numériques Weta à Unity Software pour 1,6 milliard de dollars en espèces et en actions ». Le studio Weta Digital est basé en Nouvelle-Zélande. C’est un avantage pour le réalisateur des trois films du Hobbit. En effet, les gains en capital ne sont généralement pas imposés. Peter Jackson a donc touché une somme plus importante. Sur les 1,5 milliard de dollars de sa fortune nette, 975 millions proviennent de la vente de Weta Digital.

Bien entendu, Peter Jackson était déjà riche avant la revente de son studio Meta. Il a notamment gagné 10 millions de dollars pour chaque film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sans compter les 10 % de bénéfices supplémentaires générés par les recettes au box-office mondial. D’ailleurs, il avait été menacé d’être remplacé par Quentin Tarantino s’il refusait de faire du Seigneur des Anneaux un seul film.

Enfin, Peter Jackson est l’un des trois Néo-Zélandais à faire partie de la liste des milliardaires de Forbes. Il y a l’homme d’affaires Graeme Hart qui est le plus riche du pays avec une fortune nette estimée à 9,4 milliards de dollars et Richard Chandler avec une fortune de 2,3 milliards de dollars.

Source : ComicBook