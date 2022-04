Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon est trois fois plus chère que le spin-off de Game of Thrones

La série du Seigneur des Anneaux d’Amazon a un budget trois fois supérieur à celui du spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon de HBO. Les deux séries sont les plus attendues de l’année, mais elles ont un coût de production totalement différent.

Avec la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Amazon n’a pas lésiné sur les dépenses. Attendue pour le 2 septembre prochain sur Prime Video, la première saison de la série coûte environ 465 millions de dollars à produire. Ainsi, chaque épisode coûte approximativement 60 millions de dollars.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – Crédit : Amazon

Une autre des séries les plus attendues de l’année est le spin-off de Game of Thrones appelé House of the Dragon. Il se déroule 300 ans avant les évènements de Game of Thrones. La série sera diffusée sur HBO Max à partir du 21 août. Les deux séries auront donc seulement quelques jours d’écart. Les 10 épisodes de la première saison de House of the Dragon coûteraient 20 millions de dollars chacun à produire.

House of the Dragon est plus chère que Game of Thrones, mais pas autant que Le Seigneur des Anneaux

À titre de comparaison, chaque épisode de Game of Thrones coûtait environ 6 millions de dollars au début de la série. Cette somme a progressivement augmenté jusqu’à atteindre 15 millions de dollars par épisode pour la dernière saison de Game of Thrones. House of the Dragon a donc un budget supérieur, mais il n’est pas non plus astronomique par rapport à d’autres séries. Il y a quelques jours, nous apprenions effectivement que les épisodes de la saison 4 de Stranger Things coûtent 30 millions de dollars chacun à Netflix.

La série Amazon du Seigneur des Anneaux est donc trois fois plus chère que House of the Dragon de HBO. Cela prouve une nouvelle fois que les trois plateformes de streaming, Amazon Prime Video, HBO Max et Netflix, n’hésitent pas à débourser de grosses sommes pour leurs réalisations.

Nous avons encore peu de détails sur Le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon, mais Peter Dinklage a déjà révélé que le spin-off de Game of Thrones sera « putain de bien ». Quant au Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la série se déroulera des milliers d’années avant les sagas du Hobbit et du Seigneur des Anneaux.

Source : ComicBook