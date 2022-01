Le Seigneur des Anneaux The Rings of Power : découvrez la première bande-annonce de la série Amazon !

Le premier teaser et le titre de la série Le Seigneur des Anneaux ont enfin été dévoilés. Intitulée The Rings of Power, elle reviendra notamment en long et en large sur la fabrication des anneaux de pouvoir.

La série sur Le Seigneur des Anneau s’intitulera The Rings of Power

Jusqu’à présent, seule une image énigmatique de la série sur le Seigneur des Anneaux avait été dévoilée. Son titre restait encore un mystère. Nous savions simplement que l’intrigue prendra corps des millénaires avant les évènements contés dans les livres et les films, à l’époque du Second Âge. Bonne nouvelle pour les fans de la saga, Amazon Prime Video vient enfin de vendre la mèche en faisant d’une pierre deux coups, révélant le titre de la série ainsi qu’une première bande-annonce.

Celle-ci s’intitulera donc The Rings of Power. Comme son nom l’indique, elle reviendra en profondeur sur la création des anneaux de pouvoir, orchestrée par le maléfique Sauron et les elfes. Dans le court teaser, des images de la fabrication des objets de pouvoirs apparaissent, une voix off féminine déclamant un texte bien connu des amoureux du Seigneur des Anneaux :

« Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône Dans le Pays de Mordor où s’étendent les Ombres Série The Rings of Power

The Rings of Power abordera la genèse des anneaux de pouvoir

Un premier teaser qui donne évidemment le ton sur l’intrigue qui sera développée dans la série Le Seigneur de Anneaux dont le budget est colossal. La première saison a effectivement coûté la bagatelle de 465 millions de dollars, soit bien plus que la trilogie cinématographique initiale. « The Rings of Power regroupera toutes les histoires majeures du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l’ascension du Seigneur des Ténèbres Sauron, l’histoire de Númenor et la Dernière Alliances des Elfes et des Hommes« , ont souligné les showrunners JD Payne et Patrick McKay dans un communiqué.

Le casting de la série Le Seigneur des Anneaux sera notamment composé de Joseph Mawle (Game of Thrones) qui campera le rôle de l’antagoniste Oren. On retrouvera également un autre comédien de GOT en la personne de Robert Aramayo qui incarnera Beldor, le protagoniste central. De son côté, Morfydd Clark aura la lourde tâche de succéder à Cate Blanchett dans le rôle de Galadriel.

Les fans sont impatients de savoir si l’essence de l’oeuvre de J. R. R. Tolkien sera bien respectée dans cette série. Le premier teaser donne en tout cas l’eau à la bouche :