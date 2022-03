Le Seigneur des Anneaux : pourquoi Sauron n’a pas protégé la montagne du Destin ?

Pour détruire l’Anneau unique, Frodon doit impérativement le jeter dans la lave de la montagne du Destin située en plein cœur du Mordor. Aucune protection particulière n’a été mise en place autour de cette zone sensible pour Sauron. Une théorie crédible de fans explique les raisons de ce choix.

Le mont Destin, seul moyen de mettre Sauron au tapis – Crédit : New Line Cinema

La montagne du Destin est au cœur de la saga de J.R.R. Tolkien. Et pour cause, c’est là que Sauron fabrique les Anneaux de pouvoir comme le racontera en détail la future série Amazon. Ce faisant, Frodon n’a pas d’autres choix que de s’y rendre afin de jeter l’Anneau unique dans la lave, ce qui conduira à l’anéantissement de Sauron.

Dans Le Retour du Roi, Aragorn et son armée font diversion devant la Porte Noire. L’Œil envoie ses orques et toutes ses troupes au combat, laissant le Mordor désert. Frodon et Sam peuvent alors se faufiler jusqu’au Mont Destin. Malgré la mobilisation générale, il est toutefois étonnant qu’aucun garde ne barre la route aux deux hobbits, le volcan étant l’unique talon d’Achille de Sauron. Une théorie de fans explique pourquoi ce choix scénaristique est cohérent.

Le Seigneur des Anneaux : Sauron aurait dû protéger le volcan

Premièrement, placer des gardes en permanence à l’entrée de la Montagne aurait éveillé les soupçons sur l’importance stratégique du lieu. Le fait que ce dernier puisse détruire l’Anneau est un secret tombé dans l’oubli, estimait Sauron. Sauf que l’elfe Elrond a traversé les âges, lui qui avait exhorté Isildur à en finir avec l’Anneau (en vain). Des années plus tard, il révèle ainsi à la Communauté que l’Anneau doit être jeté dans la lave d’Orodruin. Sans cette information capitale, Frodon et consorts n’auraient pas été en mesure d’anéantir Sauron.

Par ailleurs, le Mont Destin étant situé au cœur de la terre brûlée du Mordor, y accéder est déjà un chemin de croix en soi. Seule la ruse d’Aragorn, dont l’acteur a été remplacé lors du tournage, a permis à Frodon et Sam d’atteindre leur destination finale. Mais pour jeter l’Anneau au feu, il fallait également résister à l’influence dévorante de ce dernier. À l’instar d’Isildur en son temps, Frodon finit par être corrompu, refusant mordicus de s’en débarrasser. Heureusement, l’avidité de Gollum entre ensuite en scène, la créature arrachant le doigt du hobbit. Avant de tomber dans la lave avec son précieux…

Sans l’intervention de Gollum, Frodon n’aurait jamais détruit l’Anneau unique, condamnant la Terre du Milieu à un avenir bien funeste. Il a fallu un concours de circonstances – un accident – pour que l’objet capable de manipuler son détenteur soit finalement détruit. Malgré la logique de son raisonnement, Sauron n’a ainsi pas pu échapper à son destin…

Source : Reddit