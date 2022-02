Le Seigneur des Anneaux : un autre acteur avait été sélectionné pour le rôle d’Aragorn

Viggo Mortensen a finalement été retenu pour le rôle d’Aragorn – Crédit : Metropolitan FilmExport

La production du Seigneur des Anneaux n’a pas été de tout repos. Peter Jackson a notamment failli être remplacé par Tarantino, sous l’impulsion d’Harvey Weinstein qui l’exhortait à tout condenser dans un film. Finalement, le réalisateur a pu mettre sur pied une trilogie entière mettant en scène des personnages cultissimes comme les Hobbits, Gandalf, Gollum ou encore un certain rôdeur…

C’est Viggo Mortensen qui prête ses traits à Aragorn, un protagoniste central aussi vaillant à l’épée que fidèle avec les siens. Pour l’anecdote, le comédien américano-danois était loin d’être le choix numéro un pour incarner l’héritier du trône du Gondor, ayant seulement rejoint la production au début du tournage. Peter Jackson avait initialement jeté son dévolu sur Daniel Day-Lewis puis sur Nicolas Cage qui ont décliné l’offre, le second cité ne se voyant pas passer trois ans à cravacher en Nouvelle-Zélande.

À lire > Le Seigneur des Anneaux n’aurait pas joui de la même liberté créative en 2021, selon Elijah Wood

Le Seigneur des Anneaux : Stuart Townsend trop juvénile pour jouer Aragorn

En définitive, Stuart Townsend (La Ligue des gentlemen extraordinaires, Les Maîtres du jeu) est finalement sélectionné pour incarner Grand-Pas. Âgé de 27 ans à l’époque, l’acteur se rend en Nouvelle-Zélande pour la pré-production. Mais de gros doutes subsistent quant à son aspect juvénile qui ne correspondait pas au personnage d’Aragorn, 87 ans. Étant de la lignée des Hommes de Númenor, celui-ci a le privilège d’être épargné par les affres de la vieillesse, mais seulement dans une certaine mesure.

Finalement, décision est prise de l’évincer du tournage au dernier moment. « On était tous choqués, je ne pensais pas qu’on pouvait encore se faire renvoyer à cette étape de la production, je pensais qu’on y était pour de bon », se souvient Dominic Monaghan, l’interprète de Merry, cité par le Manchester Evening News. Le rôle est ensuite proposé à Russell Crowe qui refuse. C’est là que le producteur exécutif Mark Ordesky suggère de mobiliser Mortensen. Convaincu par son fils, fan de la saga littéraire, il saute dans un avion et feuillette le livre pendant le trajet.

Il apprend ensuite rapidement l’escrime et joue la scène mythique sur le Mont Venteux où il repousse les Cavaliers noirs. La suite appartient à l’histoire. « Quand on m’a dit que je remplacerais quelqu’un, je me suis senti mal à l’aise. Je me suis demandé si je rencontrerais l’acteur mais il n’était plus là quand je suis arrivé. J’ai donc été jeté dans le grand bain et je devais faire de mon mieux », raconte Mortensen dans les colonnes de The Irish Times.

Toujours au rayon des secrets de casting autour de la saga : Elijah Wood, l’acteur derrière Frodon, avait envoyé une cassette d’audition très élaborée pour sortir du lot.

Source : We Got This Covered