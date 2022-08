Le Seigneur des Anneaux : quel âge a Elrond dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Elrond peut vivre longtemps, très longtemps – Crédit : Amazon Studios

Les Anneaux de Pouvoir débute prochainement sa diffusion. Si l’on connait l’heure et la date des deux premiers épisodes, l’intrigue reste toujours floue. Mais on sait déjà qu’elle met en scène Elrond après avoir été interprété par Hugo Weaving dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui prend place 3000 ans avant la série de Prime Video. Alors quel âge a le détenteur de l’un des Anneaux des Elfes dans cette future production ?

Une calcul peu précis mais un âge probable

Elrond est un majestueux Seigneur de Fondcombe, membre du Conseil Blanc avec Galadriel, Gandalf et Saruman. Un puissant leader elfique bien moins important dans Les Anneaux de Pouvoir car plus jeune. Après Hugo Weaving, Robert Aramayo prête ses traits au personnage dans cette série sous forme de préquel.

Elrond naît en l’an 532 du Premier Âge qui prend fin en 590. Le personnage choisit son héritage elfique contrairement à son frère, Elros, qui opte pour l’humanité. Sachant que Les Anneaux de Pouvoir sont forgés vers l’an 1500 du Second Âge, on estime que celui campé par Robert Aramayo a environ 1558 ans durant la série.

Malheureusement, le calcul n’est pas forcément simple puisque Les Anneaux de Pouvoir résume le Second Âge en un seul point de temps. Or, cette période s’étend sur 3000 ans.

Des caméos à attendre pour la série ?

Hugo Weaving en caméo dans la série ? – Crédit : New Line Cinema

Cette info reste à prendre avec des pincettes mais Les Anneaux de Pouvoir pourrait faire le pont avec la trilogie de Peter Jackson. Peut-on imaginer une apparition du Elrond joué par Hugo Weaving lors de sauts temporels ? Pour le moment, la série reste floue quant à ses liens avec les films tirés du Seigneur des Anneaux.

Mais rappelons que le réalisateur J.A. Bayona (via GamesRadar) a déclaré que cette connexion a changé à mi-chemin de production. L’homme ajoute : « Plus nous avançons avec les personnages et l’histoire, plus nous nous déconnectons inconsciemment des films ».

C’est le 1er septembre que Les Anneaux de Pouvoir débute sa diffusion sur Prime Video.

