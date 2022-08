Les Anneaux de Pouvoir : quelle date et heure de diffusion des premiers épisodes ?

Voici à quel moment vous pourrez découvrir la série ! – Crédit : Amazon Studios

La rentrée s’annonce chargée pour les amateurs du Seigneur des Anneaux. La série Les Anneaux de Pouvoir débute sur Prime Video avec deux épisodes au programme dès septembre. Même Jeff Bezos assure que cette production respecte l’œuvre de J.R.R. Tolkien. En marge de la sortie de ce projet ambitieux, Amazon annonce un lancement avancé de 24 heures. Alors à quelle date mais surtout à quelle heure débute Les Anneaux de Pouvoir ? Réponse.

Une diffusion avancée de 24 heures

Les Anneaux de Pouvoir se déroule pendant le Seconde Âge de la Terre du Milieu. Les spectateurs en découvriront plus sur la mythologie mise en place par J.R.R. Tolkien avec la promesse de nouveaux détails sur Elrond.

Aujourd’hui, Prime Video annonce que la série débute finalement le 1er septembre contre le 2 septembre auparavant. L’heure de diffusion des deux premiers épisodes ? 21 heures.

Ensuite, la série prend une forme hebdomadaire avec un épisode tous les vendredis jusqu’au final prévu pour le 14 octobre. Rappelons que le tournage de la saison 2 débute en octobre, une information officielle.

Un lancement sous forme de double-épisode

Cette programmation sous forme de double-épisode n’a rien d’étonnant. Les séries événements de Prime Video le font souvent pour un lancement événement comme pour The Boys. Ce choix pour Les Anneaux de Pouvoir va permettre de découvrir environ 2 heures pour poser les bases d’un univers déjà riche et connu des fans. On imagine qu’elle suscitera de vives discussions dès le lendemain pour gagner en popularité (si la qualité est au rendez-vous). Les spectateurs peuvent s’attendre à de grands moments pour le second épisode histoire d’amener plus d’intérêt avec un cliffhanger.

Source : ComicBook