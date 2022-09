Le Seigneur des anneaux : quelle est la toute première race à avoir vécu dans la Terre du Milieu ?

La Communauté de l’Anneau © New Line Cinema, WingNut Films

Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux regorgent de races intéressantes, dont beaucoup sont devenues des incontournables du genre fantastique. Bien qu’il y ait toujours de l’hostilité entre elles, la plupart semblent vivre en relative harmonie les unes avec les autres, chacune revendiquant sa propre section de la Terre du Milieu. Mais si l’on remonte à des milliers d’années, lors de la création de la Terre du Milieu, quelle race a été la première à occuper ces terres ?

L’auteur J.R.R. Tolkien a traité son monde comme une mythologie entièrement nouvelle et, ce faisant, a créé une tradition incroyablement riche et complexe. Tentons toutefois de résumer. À la création de l’univers, Eru Ilúvatar était la divinité suprême, au-dessus de toutes les autres. Cette divinité a créé les Ainur, incluant les Valar (qui vivaient tous en Valinor) et d’autres Ainur (qui n’ont pas vraiment d’autres noms, mais qui ont décidé de rester avec Eru Ilúvatar dans le Vide). Il a ensuite créé Arda, un monde qui abritait un mystérieux feu sacré en son centre : c’est sur ce monde qu’est née la Terre du Milieu.

Quelle est la première espèce à avoir foulé la Terre du Milieu ?

Altérée par des divinités et des guerres massives, Arda a été transformée en une planète habitable. Les plantes et les forêts ont commencé à pousser et les premiers animaux ont commencé à errer. La terre de Valinor (plus tard connue pour abriter les Elfes) abritait deux arbres massifs qui apportaient de la lumière à la terre. Mais de l’autre côté des mers, la Terre du Milieu restait dans l’obscurité, sous les étoiles : le premier Seigneur des Ténèbres, Melkor, utilisait cette région pour gagner sa force.

Techniquement, les esprits primordiaux ont été les premiers à habiter en Terre du Milieu. La plupart avaient le pouvoir de remodeler le paysage. Mais en ce qui concerne les races plus « traditionnelles », que le public du Seigneur des anneaux connaît et aime, ce sont 144 Elfes qui ont été créés pour la toute première fois. Ils se sont réveillés sur les côtes orientales plus de 400 ans avant la formation du Soleil et ont dû créer des factions pour survivre.

À lire : Les Anneaux de Pouvoir : intrigue, calendrier, casting, tout savoir sur la série Le Seigneur des Anneaux

Il est compréhensible que beaucoup supposent que ce sont les Hommes qui ont d’abord habité la Terre du Milieu, mais ce n’est pas le cas. En effet, les Elfes sont arrivés en premier en Terre du Milieu et les Hommes, des milliers d’années après eux. Les Orcs ont été les seconds à se réveiller, élevés par Melkor.

L’arrivée des premiers Nains est également mentionnée à peu près à la même époque que les orcs. Certains pensent même qu’ils ont été créés avant les Elfes, mais dans les livres, les Elfes sont les premiers à être décrits comme « éveillés » en Terre du Milieu.

Plus tard, les Elfes ont commencé à naviguer vers Valinor pour en faire leur nouvelle maison. Ils y ont habité pendant des centaines d’années, jusqu’à ce que finalement, les premiers Hommes s’éveillent à leur tour en Terre du Milieu. Tout comme à l’époque du Seigneur des anneaux, on suppose que les Hommes, les Elfes et les Nains étaient les trois races principales, alors que d’autres, comme les Piévelus ou les Ents ont, encore aujourd’hui, une origine inconnue.

Source : Le Seigneur des anneaux (Wiki)