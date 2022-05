Le Seigneur des Anneaux : qui est le 5ème Hobbit supprimé des films ?

Il manque un Hobbit sur cette photo ! – Crédit : Metropolitan Filmexport

Le Seigneur des Anneaux n’a jamais autant passionné les fans que depuis ces dernières années. Ce n’est pas pour rien que Prime Video prépare sa série avec la promesse de vivre certaines batailles majeures de la mythologie. Sans oublier que si l’univers touche aujourd’hui le grand public, c’est notamment grâce à Peter Jackson avec sa trilogie. Malgré des budgets faramineux et plusieurs heures au compteur, cette adaptation cinématographique fait l’impasse sur plusieurs éléments comme des personnages. On pense notamment à Fatty Bolger, l’un des Hobbits. Qui est-il et pourquoi n’est-il pas présent dans les films de Peter Jackson ?

À lire > Le Seigneur des Anneaux : enfin une date de sortie pour le jeu Gollum

Un 5ème membre très important du petit groupe

Un groupe bien incomplet au cinéma – Crédit : Metropolitan Filmexport

Pourquoi Fatty Bolger, 5ème Hobbit, n’apparaît pas dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ? La famille du personnage est citée lors du discours de Bilbon Sacquet avec Norman Cates dans la peau d’un personnage identifié comme Fredegar Bolger. Mais rien à voir avec ce qui est décrit dans l’œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien. La version étendue de La Communauté de l’Anneau dévoile un autre Fatty Bolger mais à nouveau, un homonyme.

Dans les livres, Fatty Bolger est présent lorsque Frodon, Sam, Meriadoc et Peregrin se préparent pour leur grande aventure. Il découvre l’existence de l’Anneau mais surtout le voyage à venir. Ce qui en fait l’un des rares Hobbits à savoir qu’une guerre se déroule.

Fatty Bolger trouve une véritable place parmi les cinq Hobbits. Mais en tant que personnage facilement effrayé, il se refuse à aller jusqu’à Bree et au-delà. En revanche, il détourne l’attention des Nazgûl pour qu’ils cessent de suivre Frodon ! S’il avait accepté de poursuivre le chemin, il y aurait probablement 10 membres de la Communauté.

Mais alors pourquoi Fatty Bolger est-il absent des films de Peter Jackson ? Car le cinéaste a coupé les passages présents dans l’œuvre littéraire pendant lesquels le Hobbit brille. Un choix nécessaire pour conserver le rythme tout en allant droit au but sans trahir l’esprit du matériau de base.

Source : ScreenRant