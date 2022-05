Les Anneaux de pouvoir : quelles guerres seront présentes dans la série Amazon ?

Crédit : Amazon Studios

Prime Video prépare l’événement avec Les Anneaux de pouvoir. Une série tirée de l’œuvre de J.R.R. Tolkien qu’on ne présente plus, Le Seigneur des Anneaux. Plusieurs éléments officiels circulent comme les posters officiels et un premier trailer. Mais pour le moment, les événements dépeints dans cette production made in Amazon restent mystérieux. Voici les batailles que l’on pourrait apercevoir dans Les Anneaux de pouvoir.

La bataille d’Eregion

Le siège d’Eregion a été la première bataille pendant la guerre des Elfes contre Sauron. Lorsque le méchant échoue à corrompre les créatures et les Nains avec l’Anneau Unique, Celebrimbor l’empêche de mettre la main sur les trois Anneaux. Sauron réplique par une attaque massive contre les Elfes avec une victoire décisive pour le Seigneur des Ténèbres. Il en profite pour torturer Celebrimbor jusqu’à sa mort pour apprendre l’emplacement de tous les anneaux mineurs à l’exception de ceux des Elfes.

La bataille de Fondcombe

Suite à la mort de Celebrimbor, Sauron poursuit sa quête des anneaux elfiques. Le méchant envoie des orques à Fondcombe pour combattre les forces d’Elrond. Mais l’armée est mise en déroute par les troupes adversaires menées par Gil-galad rejoint par les survivants de l’Eregion.

Le siège de Gwathló

La bataille de Gwathló oppose les Elfes et Sauron avec une défaite définitive pour le Seigneur des Ténèbres. Ses forces furent détruites par les forces combinées de Gil-galad et Númenor. Si cette défaite ne signe pas sa fin, Sauron se retire au Mordor. Au cours du millénaire suivant, il reconstitue sa puissance militaire pour tenter de prendre à nouveau possession de la Terre du Milieu. Puis arrive la Guerre de la Dernière Alliance juste après que le Seigneur des Ténèbres ait corrompu Númenor en faisant sombrer le royaume sous l’eau.

La conquête de Minas Ithil

Après la chute de Númenor, Sauron est gonflé à bloc et lance un nouvel assaut pour dominer la Terre du Milieu. Le Seigneur des Ténèbres s’en prend à Minas Ithil, une forteresse pensée pour contrer cet adversaire dangereux. Mais le méchant submerge les lieux. Isildur et sa famille, qui ont bâti Minas Ithil, s’enfuit en emportant une partie de l’Arbre Blanc.

La défense d’Osgiliath

Sauron est plus puissant que jamais. Les hommes de Gondor fortifient les défenses d’Osgiliath, la capitale. Le conflit fut long mais le Seigneur des Ténèbres est repoussé. Puis vient la formation officielle de la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes sous le nom de peuple de Durin.

La bataille de Dagorlad

La Dernière Alliance attaque l’armée de Sauron jusqu’au Mordor. Un combat extrêmement long mais très coûteux en termes d’hommes. Oropher et Amdír, deux chefs Elfes, perdent la vie. Le Seigneur des Ténèbres est en mauvaise posture à ce moment.

Le siège de Barad-Dûr

Le point culminant de l’affrontement entre la Dernière Alliance et Sauron est le siège de Barad-Dûr. Le combat se déroule dans la forteresse même du Seigneur des Ténèbres. Si cette séquence est montrée dans le film La Communauté de l’Anneau, en avoir une version plus longue dans la série peut plaire aux fans. L’occasion de découvrir le caractère tragique de l’échec dans la destruction de l’Anneau Unique.

