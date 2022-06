Le Seigneur des Anneaux : Sauron aurait-il recruté Smaug ?

Smaug – Crédit : Warner Bros. Pictures

Après avoir dérobé les trésors des Nains d’Erebor, Smaug possédait une fortune colossale. Le dragon sera finalement défait par le capitaine Bard qui enverra une flèche noire dans son talon d’Achille. Une question reste toutefois en suspens. Extrêmement puissant, Smaug aurait-il pu être débauché par Sauron lors de la guerre de l’Anneau ?

Le dragon aurait pu facilement défaire les armées du Mordor et retarder l’invasion de la Terre du Milieu de plusieurs années. S’attaquer frontalement à Smaug n’aurait donc pas servi les intérêts de Sauron. Cela étant dit, ce dernier ne le considérait pas comme une cause perdue. Il semble en effet que le Seigneur Ténébreux prévoyait de nouer une alliance…

Dans l’ouvrage Contes inachevés de Númenor et de la Terre du Milieu, Gandalf et Thorin évoquent le sujet de Smaug. Le magicien s’adresse au Nain en ces termes : « Je me demande si vous réalisez pleinement la puissance d’un grand dragon. Mais ce n’est pas tout : il y a une Ombre grandissant rapidement dans le monde bien plus terrible. Ils s’aideront les uns les autres ».

Le Seigneur des anneaux : Smaug aurait fait un carnage

S’il s’agit pas d’une confirmation formelle, cette citation montre bien que Gandalf était convaincu que Sauron formerait une alliance avec Smaug. Et pour cause : connu pour ses talents de manipulateur, l’Œil avait réussi à corrompre les Hommes en leur promettant richesse et pouvoir. Il aurait ainsi pu inciter Smaug à rejoindre ses rangs en lui assurant qu’il deviendrait encore plus riche. Une promesse qui n’aurait pas rendu le dragon Picsou insensible.

Pour rappel, les créatures cracheuses de feu se sont déjà associées avec un Seigneur des Ténèbres. Jadis, de nombreux dragons avaient combattu les peuples de la Terre du Milieu aux côtés de Morgoth. On pense notamment au puissant Ancalagon « de la taille d’une montagne ».

Un dragon comme Smaug aurait fait des dégâts considérables pendant la guerre de l’Anneau, réduisant les chances de victoire contre Sauron. D’ailleurs, les Nains ont pu se réfugier dans la Montagne Solitaire (Erebor) libérée de Smaug pour résister aux Orientaux, éloignant ces derniers du front principal. Ce qui a eu une incidence certaine sur la défaite des forces du Mordor. Une fois encore, Gandalf a eu le nez creux en lançant une expédition pour tuer Smaug.