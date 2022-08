Le Seigneur des Anneaux : une belle amitié est née sur le tournage

L’œuvre de J.R.R. Tolkien passionne depuis des décennies. Ce n’est pas un hasard si Prime Video va prochainement diffuser Les Anneaux de Pouvoir avec un long trailer grandiose. Mais tout le monde garde en tête la trilogie cinématographique de Peter Jackson avec son casting attachant. Un mastodonte du Septième art qui a également fait naître de belles amitiés. Comme l’explique Dominic Monaghan, l’interprète de Meriadoc Brandybuck, un véritable lien s’est créé entre lui et Billy Boyd, aka Peregrin Touque, sur le tournage.

Le Seigneur des Anneaux crée des liens très forts. D’autant plus pour les acteurs impliqués dans la trilogie cinématographique de Peter Jackson. Dominic Monaghan s’en souvient très bien puisqu’il est devenu très ami avec Billy Boyd sur le tournage. L’occasion de dévoiler une belle anecdote.

Dominic Monaghan s’étend plus longuement sur cette anecdote. Notamment sur le fait que chacun se préoccupait de l’autre sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Ce qui explique sans doute cette alchimie naturelle à l’écran puisqu’elle existait dans la vie réelle.

Parce que durant toute la trilogie, je me disais toujours : « Ok, je vais bien. Comment va Billy [Boyd] ? ». Et si ça allait, alors évidemment qu’à ce moment-là je me disais : « Comment Elijah [Wood] ? Comment va Sean [Astin] ? Comment va Viggo [Mortensen] ? Comment va Orlando (Bloom] ? ». C’est un peu devenu un automatisme. Si je vais bien, alors comment va mon partenaire de crime ? C’est intéressant car tout cela vient d’un papier que j’ai rédigé le premier jour.

– Dominic Monaghan