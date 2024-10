Le Snapdragon 8 Gen 3 est (bientôt) mort, longue vie au Snapdragon 8 Elite de Qualcomm

Le nouveau processeur de Qualcomm est sur le point de faire son apparition dans les smartphones haut de gamme. Et il s’appelle Snapdragon 8 Elite, et non pas Snapdragon 8 Gen 4 comme on aurait pu le croire. Outre ce nouveau nom, il inaugure également une nouvelle architecture interne, pour offrir de meilleures performances et une consommation électrique en baisse.