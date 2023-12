Meilleur ultrabook : quel modèle acheter en 2023 ? 

Les ultrabooks sont des PC portables compacts, légers et toujours plus performants. Ils sont d’excellents compagnons si vous vous déplacez souvent ou êtes un habitué du télétravail. Actuellement, tous les fabricants ont plusieurs modèles dans leurs catalogues et il est parfois difficile de faire le bon choix. Voici notre sélection des meilleurs ultraportables.

Notre top 3 des meilleurs ultrabooks

Asus Zenbook 15, le meilleur premier prix
Acer Swift 3, le meilleur rapport qualité/prix
MacBook Air 13″(M1), l'ultrabook Apple le plus abordable

Ces dernières années les ultrabooks ont envahi le marché du PC portable. Il faut dire qu’ils sont légers, fins et sont donc des produits de choix pour les professionnels et les étudiants. Actuellement, on trouve des modèles performants, qui allient puissance, autonomie et élégance. Dans tous les cas, ce sont des appareils polyvalents dont les prix varient énormément. En effet, la majorité des ultraportables ont un prix dépassant amplement les 1000 euros, mais il existe aussi des solutions au bon rapport qualité/prix.

De nos jours, toutes les marques comme Apple, Asus ou Lenovo proposent ce type d’ordinateur. Quoiqu’il arrive, nous vous avons concocté une sélection comprenant les dernières tendances testées par nos soins pour vous aider à faire un choix avisé. Découvrez notre comparatif des meilleurs ultrabooks.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs PC portables

Asus Zenbook 15, le meilleur premier prix

On aime Superbe qualité d'affichage (120 Hz)

Bonnes performances dans l'ensemble

Webcam 1080p infrarouge

Léger (1,4 kg) On n'aime pas Autonomie un peu limitée

Strict essentiel pour la connectique

Nous débutons ce comparatif avec un ultrabook disposant d’un prix bien inférieur à 1000 euros, l’Asus Zenbook 15 (UM3504DA-NX170W). Ce dernier n’est clairement pas le meilleur de sa catégorie, mais il possède une solide fiche technique. Tout d’abord, il est équipé d’une dalle OLED de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour le coup, la qualité d’affichage est excellente et ravira les amateurs de films et séries.

Ensuite nous sommes ici sur la version 512 Go de stockage SSD et 16 Go de ram. Le tout est accompagné du processeur AMD Ryzen 7 (7735U) avec une fréquence maximum de 4,8 GHz. Enfin, il embarque le processeur graphique AMD Radeon 680M. Les performances sont bonnes, mais nous ne vous le conseillons pas pour du gaming. Même si lors de notre test nous avons pu jouer à Fortnite en qualité graphique élevée entre 30 et 40 fps.

Pour la partie connectique, il dispose du minimum avec deux ports USB-C, un autre USB-A, une sortie vidéo HDMI et une prise audio jack. Sinon, point essentiel, il pèse à peine 1,4 kg, ce qui le rend parfait pour un usage nomade. Pour finir, l’autonomie n’est pas vraiment son point fort avec sa batterie de 67 Wh. Lors de nos tests, il atteint entre 8 et 10 heures selon l’utilisation. Sur ce point, ses concurrents font mieux. Enfin, il est livré avec un chargeur USB-C de 65W.

À lire aussi : notre test complet du Asus Zenbook 15 (UM3504)

Galaxy Book 3 Pro, un excellent ultrabook signé Samsung

On aime Très belle qualité d'affichage

Excellentes performances pour sa catégorie

Bonne qualité de la webcam

Particulièrement léger (1,19 kg) et fin (1,13 cm)

Autonomie correcte On n'aime pas Connectique un peu limitée

Tarif élevé

Nous montons désormais en gamme avec un des meilleurs ultrabooks de Samsung, le Galaxy Book 3 Pro. C’est un modèle parfaitement adapté à un usage nomade avec son poids de 1,19 kg pour une épaisseur de seulement 1,13 cm. Sinon, il dispose d’une dalle OLED de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En bref, la qualité d’affichage est excellente.

D’autre part, il embarque un processeur Intel Core i7 (1360P jusqu’à 5 GHz) de 13e génération avec la fameuse puce graphique Intel Iris Xe. Le tout est accompagné de 16 Go de ram et d’une capacité de stockage de 512 Go en SSD. C’est un ultraportable qui offre de bonnes performances dans l’ensemble et qui plaira aux professionnels. Pour la connectique, c’est du classique avec deux ports USB-C, un autre USB-A, un connecteur HDMI, un port microSD et une prise jack.

C’est quasiment identique à l’Asus Zenbook 15, mais avec 1000 euros de différence, nous pouvions nous attendre à mieux sur ce point. Dernièrement, il possède une batterie de 63 Wh accompagnée d’un adapteur secteur (USB-C) de 65W. Dans l’ensemble, cet ultrabook peut tenir environ 10 heures loin d’une prise, mais il faut plus de deux heures pour le recharger à 100%.

Acer Swift 3, le meilleur rapport qualité/prix

Chargeur 100W

Autonomie correcte On n'aime pas Webcam correcte, mais sans plus

Nous continuons ce comparatif avec ce qui est pour nous l’ultrabook au meilleur rapport qualité/prix, le Acer Swift 3 (SF314-71). Tou d’abord, en matière de format c’est un véritable ultraportable avec ses 1,4 kg pour une épaisseur de 1,79 cm. Dans tous les cas, il possède une dalle OLED de 14 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Dans la pratique, le rendu est très bon et il n’a pas grand-chose à envier à ses concurrents en 120 Hz.

Ensuite, il embarque le processeur Intel Core i7-12650H (jusqu’à 4,7 GHz) accompagné de la puce graphique Intel UHD Graphics. Enfin, il dispose de 16 Go de ram et de 512 Go de stockage SSD. Une nouvelle fois sans être un produit adapté au gaming, il excelle dans le domaine de la bureautique et est donc un ultraportable de choix pour les étudiants comme les professionnels. Sinon, pour la connectique, on retrouve une nouvelle fois l’essentiel avec deux connecteurs USB-A, deux autres de type USB-C (dont un compatible Thunderbolt 4), une sortie HDMI 2.1 et une prise casque. Sur ce point c’est très correct à la vue de son prix.

Enfin, sa batterie de 57 Wh assure une confortable autonomie (entre 8 et 11 heures selon l’usage d’après nos tests). Cependant, il a la particularité d’être livré avec un chargeur de 100W ! Il lui faut à peine plus d’une heure pour recharger le PC à 100%.

À lire aussi : notre test complet du Acer Swift 3 SF314-71

MacBook Air 13″(M1), l’ultrabook Apple le plus abordable

On aime Bon rapport qualité/prix pour un MacBook

Excellentes performances

Superbe qualité d'affichage

Design, fin et léger

Silencieux On n'aime pas Connectique limitée

Webcam médiocre

Nous continuons cette sélection avec les fameux MacBook Air d’Apple, ici dans une version 13 pouces avec la puce M1. C’est actuellement, le seul modèle de la marque à la pomme qui se trouve sous la barre des 1000 euros. En règle général, c’est le produit que nous conseillons aux étudiants souhaitant un appareil avec l’écosystème macOS.

Dans tous les cas, il est léger et dispose d’une très bonne qualité d’affichage. D’ailleurs, il possède une dalle Retina de 13,3 pouces, ce qui d’ailleurs le rend très compact. Sinon, la puce M1 offre de très bonnes performances même pour réaliser du montage vidéo (CPU de 8 coeurs et GPU de 7 coeurs). Enfin, cette version dispose de 8 Go de ram et d’une capacité de stockage de 256 Go en SSD. Sinon, il n’y a pas de sytème de ventilation ce qui garantit un usage tout en silence.

Seul bémol, sa connectique est très limitée. En effet, il possède juste une prise jack et deux ports Thunderbolt/USB4. De même, la qualité de la webcam est faible. Enfin, là où il se démarque, c’est du côté de sa très solide autonomie. En général, peu importe l’usage, vous pourrez boucler votre journée sans avoir à le recharger. En résumé, c’est le MacBook Air au meilleur rapport qualité/prix.

À lire aussi : notre comparatif des meilleurs MacBook et iMac

MacBook Air 15″ (M2), le meilleur ultrabook d’Apple

On aime Excellentes performances

Bonne qualité d'affichage

Très bonne autonomie

Design toujours aussi plaisant

Qualité de la webcam 1080p On n'aime pas Les prix s'envolent vite

Connectique limitée

Après avoir présenté un modèle 13 pouces, nous passons sur le MacBook Air de 15 pouces. Même s’il n’est pas aussi compact que l’ultraportable précédent, il offre un grand confort d’utilisation grâce à sa grande dalle Liquid Retina de 15,3 pouces.

De même, il possède de meilleures performances grâce à la fameuse puce M2 (CPU 8 coeurs GPU 10 coeurs). En résumé, il est adapté à tous les usages, mais avec un prix de départ élevé, il est plus destiné aux professionnels qu’aux étudiants. Sinon, dans cette version il dispose de 8 Go de ram et de 256 Go de capacité de stockage SSD. Bien évidemment, si vous êtes prêt à mettre le prix, il existe des modèles allant jusqu’à 24Go/2To. Cependant, une nouvelle fois nous regrettons la connectique très limitée.

On retrouve ici deux ports USB-C/Thunderbolt 3 et une prise casque. En bref, le strict minimum. Nous aurons même tendance à vous conseiller d’acheter un Hub USB-C avec votre MacBook. À l’inverse, ce dernier offre une superbe autonomie. Il a tenu environ 13 heures en streaming vidéo 4K lors de notre test. Pour finir, il pèse à épine 1,5 kg et pour une fois la webcam de 1080p se révèle de très bonne qualité.

À lire aussi : notre test complet du MacBook Air 15 pouces M2

Lenovo Yoga Book 9, le plus polyvalent

On aime Présence de deux dalles OLED de qualité

Stylet et clavier Bluetooth inclus

Bonnes performances pour de la bureautique

Autonomie très correcte (85 Wh)

Fin et léger (1,35 kg)

Qualité de la webcam On n'aime pas Connectique trop limitée

Absence de l'adaptateur dans la boîte

Dalle brillante

Pour conclure notre comparatif, nous vous proposons un ultrabook vraiment original (et onéreux), le Lenovo Yoga Book 9 (13IRU8). En effet, ce dernier a la particularité de posséder deux écrans et une charnière qui pivote sur 360°. De plus, il est directement livré avec stylet et clavier Bluetooth. En bref, un produit des plus polyvalents.

Côté technique, il dispose donc de deux dalles OLED de 13,3 pouces chacune et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La qualité d’affichage et très bonne et nous trouvons plaisant de pouvoir, par exemple, déplacer une page Internet d’un écran à l’autre. Cependant, nous aurions tout de même souhaité qu’ils s’approchent au moins de 90 Hz. D’un autre côté, il possède un Intel Core i7-1355U (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo). Comme souvent ce dernier est accompagné de la puce graphique Intel Iris Xe. Dans tous les cas, ses performances sont amplement suffisantes pour de la bureautique ou un usage multimédia.

Par contre, si nous devons lui faire un reproche, c’est sur sa partie connectique. En effet, on retrouve 3 ports USB-C Thunderbold 4 et rien d’autre. Pour le coup, Lenovo assure le strict minimum et c’est dommage de ne même pas trouver une prise casque. Pour conclure, il possède une solide batterie de 80 Wh, ce qui est attendu à la vue de ses deux dalles OLED. Enfin, lors de nos tests, il a pu assurer plus de 9 heures d’autonomie en streaming vidéo.

À lire aussi : notre test complet du Lenovo Yoga Book 9 (13IRU8)

🤔 C’est quoi un ordinateur ultrabook ?

Un ultrabook, aussi appelé ultraportable en français, est une désignation commerciale inventée par Intel en 2011. Dans le principe, il doit posséder un processeur du fabricant, mais aujourd’hui on trouve ce type de PC portable chez toutes les marques et avec des composants très variés. Dans tous les cas, ils doivent être fins et particulièrement légers. Ils sont les modèles les plus adaptés si vous avez l’habitude de vous déplacer pour votre travail ou si vous cherchez un ordinateur pour vous accompagner d’un amphithéâtre à l’autre.

En règle général, il s’agit d’appareil haut de gamme avec des prix assez élevés. Quoiqu’il arrive, ils disposent d’assez de puissance pour pouvoir faire tourner n’importe quelle application de bureautique. Enfin, ils possèdent généralement une solide autonomie vous permettant de passer toute une journée loin d’une prise. Dans le principe, un ultrabook est le strict opposé d’un PC gaming (lourd, épais, faible autonomie, etc.).

🧐 Quels sont les avantages des ultrabooks ?

Comme nous venons de le voir précédemment, les ultrabooks offrent de très nombreux avantages. Dans cette partie, nous avons listé leurs principales qualités.

Fins et légers : ils sont parfaits si on a l’habitude de se déplacer avec son PC portable.

ils sont parfaits si on a l’habitude de se déplacer avec son PC portable. Écrans de qualité : en règle général, on trouve des dalles de très bonne manufacture sur ces produits. Si vous aimez vous détendre devant des films et des séries entre deux cours, ils sont parfaitement adaptés.

en règle général, on trouve des dalles de très bonne manufacture sur ces produits. Si vous aimez vous détendre devant des films et des séries entre deux cours, ils sont parfaitement adaptés. Performants pour de la bureautique : exception faite du gaming, ils ont une puissance suffisante pour la plupart des usages.

: exception faite du gaming, ils ont une puissance suffisante pour la plupart des usages. Batteries : la majorité des modèles va assurer sans souci une journée d’autonomie.

la majorité des modèles va assurer sans souci une journée d’autonomie. Silencieux et rapides : tous les ultrabooks sont équipés de SSD et évitent les ventilateurs pour un fonctionnement tout en silence.

Pour finir, s’il y a un reproche à faire aux ultraportables, c’est généralement la connectique très limitée. Et cela est même vrai pour les modèles plus onéreux.

🕹 Les ultrabooks sont-ils adaptés au gaming ?

Le gaming n’est clairement pas la vocation première d’un ultrabook. Cependant, selon le modèle que vous possédez, il est tout de même possible de profiter de quelques jeux. D’un autre côté, il ne va pas falloir pousser les paramètres graphiques à fond, et les AAA sont à oublier. Seul bémol, les ultraportables ont tendance à beaucoup chauffer dans ce cas de figure.

📐 Quelle diagonale pour un ultrabook ?

Au moment de choisir la taille d’écran de votre ultrabook, il va falloir prendre en compte vos besoins et plus particulièrement les usages que vous attendez de ce dernier. Si votre utilisation est essentiellement bureautique et que vous vous déplacez souvent, alors un produit de 13 pouces est un choix indiqué. À l’inverse les modèles de 15 pouces vont vous offrir un plus grand confort. En effet, ils sont plus adaptés pour le streaming vidéo et les claviers sont généralement plus ergonomiques.

Enfin, nous aurons tendance à déconseiller les ultraportables de 15 pouces et plus car, vous allez perdre en ergonomie ce qui est le principal intérêt de ce type de PC portable.

🖥 Nos autres guides autour des ordinateurs