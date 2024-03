Le trafic Internet est réduit de 25% en Europe à cause d’une attaque en mer Rouge

© DALL-E

Le réseau Internet est entravé de 25% suite à la destruction du navire Rubymar en mer Rouge

En coulant, son ancre a détruit des câbles sous-marins qui connectent l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient

Le navire a été attaqué par les rebelles Houthis qui multiplient les attaques en mer Rouge

Depuis plusieurs mois, les tensions en mer Rouge entraînent des problèmes du réseau Internet. La récente panne majeure de Facebook n’est sans doute pas liée à ces affrontements même si l’hypothèse a été évoquée. Ces câbles sous-marins sont très importants et les dommages infligés par les rebelles Houthis asphyxient le réseau d’environ 25% en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

L’ancre du navire Rubymar arrache des câbles sous-marins

Les perturbations politiques ont un impact sur le réseau Internet mondial. D’après les États-Unis, la situation actuelle en mer Rouge est dû à une attaque des rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, le 18 février dernier contre le Rubymar. Les soldats ont envoyé un missile, l’ancre du navire a alors raclé le fond de l’eau et arraché des câbles sous-marins, le 2 mars. Les rebelles Houthis ne visaient donc pas volontairement ces installations, il faut le noter. Quant aux marins du Rubymar, ils ont dû évacuer les lieux.

Le fournisseur de service Internet HGC Global Communications, situé à Hong Kong, parle d’un événement “rare” mais qui a un “impact important sur les réseaux de communication au Moyen Orient”. Les câbles impactés réduisent le trafic de 25% à travers la mer Rouge, voici ceux qui ont été touchés :

Les câbles de Seacom et TGN qui relient l’Angleterre à l’Afrique du Sud et Marseille à Bombay

qui relient l’Angleterre à l’Afrique du Sud et Marseille à Bombay Les câbles AAE-1 , qui relient l’Asie du Sud-Et à l’Europe

, qui relient l’Asie du Sud-Et à l’Europe Les câbles EIG pour Europe India Gateway

Selon Seacom, il faudra attendre un mois, au moins, pour effectuer les réparations des câbles sous-marins endommagés par l’attaque des rebelles Houthis. Comme expliqué précédemment, ces dommages pourraient être liés à la panne de Facebook. Ce qui expliquerait pourquoi certains utilisateurs rapportent toujours des problèmes. Au même moment, on signalait des soucis sur YouTube, notamment.

Les rebelles Houthis réfutent ces accusations

Ces attaques en mer Rouge ont des conséquences sur toute l’Europe. Suite à ces assauts, l’usine Gigafactory allemande de Tesla n’a eu d’autre choix que de cesser la production de ses voitures électriques. Comme lors de la pénurie de puces récente, le moindre incident dans un coin du globe peut entraîner une réaction en chaîne.

Chez les rebelles Houthis, le chef Abdel Malek al-Houthi rejette ces accusations des États-Unis. Pour le groupe soutenu par l’Iran, il s’agit de la conséquence de la présence des armées américaines et britanniques dans cette zone.

Cette attaque risque aussi de laisser échapper le carburant et les tonnes de produits chimiques du Rubymar. Les experts alertent sur le déversement qui pourrait avoir lieu en mer Rouge et provoquer une véritable catastrophe écologique. Les pêcheurs côtiers et les communautés qui vivent à proximité seraient en grand danger.