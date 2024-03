Facebook et Instagram en panne : les sites et les applications sont HS, personne ne peut se connecter

Tous les services de Meta sont inaccessibles, ce mardi 5 mars 2024, face à ce qui ressemble à une panne mondiale. Facebook, Instagram, Threads et Messenger ne peuvent plus être utilisés.

Facebook, Instagram, Threads, Messenger sont inaccessibles

Il s’agit d’une panne mondiale selon les retours des utilisateurs

Downdetector affiche un grand nombre de signalisations

La double authentification ne marche plus

C’est la journée des pannes ! Alors que les clients de la BNP Paribas subissent un bug les empêchant de retirer ou payer avec leur carte bancaire, Meta est down dans le monde entier. Impossible de se connecter à Facebook ou Instagram. Pour le moment, la société n’a pas communiqué à propos de cette situation qui touche des millions d’utilisateurs.

Panne mondiale, les services de Meta sont inaccessibles

Facebook and Instagram users flocking to X to check if these websites are down#facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/TUJxUxPIoF — Mohanlal (@Mohanlal108891) March 5, 2024

Déconnexion, impossibilité de se connecter à son compte, fils d’actualité qui ne se chargent plus… Les problèmes sont divers et variés mais une chose est sûre : Meta est en panne. Du moins Facebook et Instagram mais aussi Threads, le rival de X, et Messenger. Rien à signaler pour WhatsApp, du moins à l’heure actuelle. Sur Downdetector, les plaintes se multiplient et d’après certains utilisateurs, la double authentification ne marche pas non plus.

Grosse panne Facebook aujourd'hui. Impossible de se connecter — M Annab (@AnnabelleSamou) March 5, 2024

Si l’on se rend sur X et que l’on cherche “Facebook down”, on remarque que des utilisateurs du monde entier sont touchés parmi tous les tweets. Cela ne se limite donc pas à l’Europe et aux États-Unis, c’est une panne globale. Reste à attendre le communiqué de Meta. Pour le moment, la société n’a pas réagi sur ses canaux officiels. On imagine que les ingénieurs enquêtent sur les raisons de ce problème.

Comme toujours dans de telles situations, tout devrait revenir à la normale dans quelques heures. À moins qu’il ne s’agisse d’une cyberattaque de grande ampleur, rien ne peut être exclu. En attendant, il va falloir trouver autre chose pour s’occuper qu’aller sur les réseaux sociaux de Meta.

Une panne mondiale a déjà eu lieu en 2021

Les pannes de Facebook n’ont rien de nouveau. Par exemple, le réseau social était inaccessible en 2021, tout comme Instagram et WhatsApp. Une situation qui avait été très épineuse pour Meta puisqu’elle a duré plus de 6 heures, poussant la société à publier un communiqué. Puis rebelote en mai 2023 lorsque Messenger était down pendant un peu plus d’une heure, ce qui était bien moins grave.