Le volcan italien Etna a grandi de 30 mètres en 6 mois

En Italie, le volcan Etna a connu tellement d’éruptions récemment qu’il a grandi de 30 mètres en 6 mois, selon les images satellite. Le volcan le plus haut et le plus actif d’Europe a déjà eu 50 éruptions en un seul semestre.

L’Etna est le volcan le plus haut et le plus actif d’Europe. Il se trouve en Sicile, au sud-ouest de l’Italie. Les dernières images satellites ont révélé que l’Etna a grandi au cours des 6 derniers mois seulement. Le volcan a grandi de 30 mètres au total. Le plus jeune et le plus actif des quatre cratères au sud-est du sommet de l’Etna culmine désormais à 3 357 mètres d’altitude.

Le volcan Etna en Italie – Crédit : BenAveling, CC BY-SA 4.0

L’activité volcanique intense de l’Etna est responsable de ces 30 mètres d’altitude supplémentaires. Tout comme le volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo (RDC) qui a connu une terrible éruption il y a quelques mois, l’Etna a connu 50 éruptions en 6 mois.

L’Etna a connu 50 éruptions en 6 mois seulement

Selon l’Institut national de géophysique et de volcanologie situé au pied du mont Etna, l’altitude actuelle du volcan est la plus haute jamais enregistrée. Depuis le 16 février 2021, les 50 éruptions qui se sont succédé ont mené à une « transformation notable de la forme du volcan ».

Les scientifiques ont découvert la croissance du volcan en analysant les images capturées par le couple de deux satellites optiques d’observation appelés les Pléiades. Les images ont été prises les 13 et 25 juillet. Bien entendu, il y a une incertitude d’environ 3 mètres sur l’altitude mesurée. Quoi qu’il en soit, l’Etna a gagné entre 27 et 33 mètres au cours des 6 derniers mois.

Auparavant, le cratère au nord-est d’Etna était le plus haut pendant 40 ans. Après ses éruptions en 1980 et 1981, il culminait à 3 350 mètres d’altitude. Néanmoins, les bords du cratère se sont progressivement effondrés au cours des années. Il n’était plus qu’à 3 326 mètres d’altitude à l’été 2018. Le NASA Earth Observatory a expliqué que l’Etna était d’abord un volcan sous-marin. Il est progressivement sorti de la mer au fur et à mesure de ses éruptions. À l’heure actuelle, l’Etna est recouvert des coulées de lave provenant d’éruptions qui sont survenues il y a 300 000 ans. D’ailleurs, l’éruption du supervolcan Toba aurait pu éradiquer l’Homme il y a 74 000 ans.

