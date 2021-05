Nyiragongo : terrible éruption inattendue de l’un des plus dangereux volcans au monde en RDC

Le volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo (RDC) est entré en éruption de manière inattendue samedi soir. Ce volcan qui est l’un des plus dangereux et des plus actifs au monde n’était plus surveillé par manque de financement.

Samedi soir, le volcan Nyiragongo situé à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) est soudainement entré en éruption vers 18h30, heure locale. Des milliers de Congolais ont dû fuir Goma pour se réfugier vers le Rwanda et échapper aux coulées de lave. Cette terrible éruption était totalement inattendue puisque le volcan n’était plus surveillé depuis sept mois. Pourquoi ? L’Observatoire volcanologique de Goma ne reçoit tout simplement plus de financement de la part du gouvernement central depuis octobre 2020.

Un lac de lave du volcan Nyiragongo – Crédit : Cai Tjeenk Willink (Caitjeenk), CC BY-SA 3.0

Les responsables de l’Observatoire n’avaient pas de connexion Internet, ce qui les a empêchés de faire les contrôles sismiques habituels. Ils ont pu récupérer leur connexion Internet en avril après avoir reçu un financement des États-Unis. Néanmoins, le directeur de l’Observatoire, Célestin Kasereka Mahinda, a expliqué que : « dès qu’Internet a été rétabli, nous avons commencé à enregistrer les signaux d’alerte, mais comme nous n’avions pas de données antérieures, nous pensions que c’était le début de l’activité volcanique. D’où cette surprise ». D’ailleurs, le volcan Masaya au Nicaragua est lui-même connecté à Internet depuis plusieurs années afin de prévoir les éruptions.

Le volcan Nyiragongo n’était plus surveillé depuis 7 mois

Le volcan Nyiragongo est l’un des plus dangereux et des plus actifs au monde. Ses éruptions ne sont pas aussi désastreuses que celles du volcan géant qui a presque éradiqué la vie sur Terre il y a 250 millions d’années, mais elles présentent tout de même des risques pour les Congolais.

Nyiragongo est d’autant plus dangereux que sa lave a la particularité d’être très fluide et rapide. Elle peut facilement rattraper les voitures qui essaient de fuir. Il rejette également des quantités importantes de dioxyde de carbone, ce qui peut être mortel. Les coulées de lave ont détruit au moins des centaines de maisons et cinq écoles. Les coulées ont ralenti à temps et la ville de Goma qui abrite plus d’un million d’habitants a pu être épargnée.

En 2002, l’éruption du volcan Nyiragongo a causé la mort de 250 personnes et 120 000 personnes avaient perdu leur domicile. Les résidents étaient donc très inquiets de cette éruption surprise. Ils se sont enfuis par eux-mêmes avant l’annonce du gouvernement en ce qui concerne le plan d’évacuation. Un porte-parole de l’armée a confirmé que 13 personnes ont perdu la vie à cause de l’éruption. 9 d’entre eux ont eu un accident sur la route en fuyant et 4 ont essayé de s’échapper d’une prison à Goma. D’après les premiers rapports, le nombre de victimes sera probablement plus élevé.

Source : Gizmodo