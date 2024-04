Leclerc se défend de couper le carburant à l’eau et ne va pas rembourser les automobilistes

Est-ce que Leclerc coupe son carburant avec de l’eau ? Non, répond l’enseigne qui se défend face à ces accusations qui pleuvent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Le temps de l’enquête, Michel-Édouard Leclerc explique qu’il ne va “pas réagir et rembourser”.

© Envato

Depuis des jours, des automobilistes expliquent que le carburant des stations-service Leclerc serait coupé à l’eau

Les réparateurs auraient trouvé de l’eau dans le réservoir de voitures tombées en panne

Michel-Édouard Leclerc s’en défend et explique qu’il ne va “pas réagir et rembourser”, du moins le temps de l’enquête

C’est la polémique des derniers jours. Des enseignes Leclerc situées en Normandie sont accusées de couper le carburant à l’eau ce qui entraînerait des pannes chez les automobilistes. Le groupe s’en défend en prenant la parole à ce propos et son dirigeant l’assure : il n’y aura pas de remboursement. Du moins, le temps de l’enquête.

Michel-Édouard Leclerc annonce que l’essence n’est pas coupée à l’eau

Sur les réseaux sociaux, de nombreux automobilistes expliquent être tombés en panne après avoir fait le plein dans des stations-service Leclerc de Normandie. De l’eau aurait été retrouvée dans le carburant par les réparateurs, leur présence provoquant ces problèmes et de possibles dommages aux véhicules. Parmi les soucis, des voitures qui ne dépassent pas les 30km/h ou qui ne démarrent pas.

🔴 De l'eau supposément retrouvée dans le carburant Leclerc ➡️ "Chaque centre Leclerc est tenu à un cahier des charges, il y a des sondes, il n'y a pas d'eau", tranche Michel-Edouard Leclerc. pic.twitter.com/sv3qCnwhrM — franceinfo (@franceinfo) April 18, 2024

Autant dire qu’il s’agit d’une très mauvaise publicité pour l’enseigne alors que le prix du carburant donne des sueurs froides aux consommateurs depuis des mois. Michel-Édouard Leclerc lui-même, dirigeant du groupe, a pris la parole à ce sujet et il est clair : l’essence n’est pas coupée à l’eau. L’homme explique que “chaque [centre commercial] est tenu à un cahier des charges, il y a des sondes, il n’y a pas d’eau”. Par exemple, il y a de nombreux contrôles avec des sondes qui permettent d’assurer de la qualité du carburant.

Toutefois, Michel-Édouard Leclerc précise que de l’eau peut se présenter en cas de problème au niveau de l’humidité ou lorsque les pompes sont ravitaillées. L’homme annonce une enquête en cours mais pour le moment, il explique ne va “pas réagir et rembourser”.

Pourquoi de l’eau dans le carburant provoque des pannes ?

Plusieurs éléments provoquent les pannes en cas de présence d’eau dans le carburant. Pour faire simple, l’essence doit s’enflammer pour propulser le moteur. L’eau ne s’enflamme pas et peut même éteindre la flamme du carburant, ce qui empêche le bon fonctionnement. L’eau dilue l’essence, affectant la qualité de la combustion. Elle peut aussi former des émulsions avec certains additifs dans le carburant, obstruant les filtres et les injecteurs. Donc l’efficacité du moteur est réduite.

Autre problème, l’eau peut oxyder les composants métalliques du système de carburant comme le réservoir, d’où des fuites ou des défaillances. Pour finir, elle cause des dommages physiques aux injecteurs de carburants conçus pour vaporiser l’essence pure. Vous l’aurez compris, les raisons sont nombreuses et il ne faut jamais mettre d’eau avec le carburant.