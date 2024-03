Essence pas chère : Leclerc stoppe l’opération prix coûtant, coup dur pour les automobilistes

Leclerc stoppe le carburant à prix coûtant © PATRICK SICCOLI, SIPA

Le prix du pétrole atteint des sommets.

Leclerc, contraint par la situation, stoppe l’opération carburant à prix coûtant.

Les automobilistes s’inquiètent et attendent des solutions du gouvernement.

Le prix du pétrole ne cesse de grimper, atteignant des sommets inédits ces derniers mois. Cette tendance impacte directement le prix à la pompe, avec un litre de SP95-E10 qui s’affiche en moyenne à 1,86 € et le gazole à 1,79 €. Une situation particulièrement difficile pour les conducteurs, qui doivent composer avec un budget essence toujours plus serré.

Leclerc jette l’éponge et met fin à son opération prix coûtant

Face à l’envolée des prix, Leclerc avait mis en place une initiative salutaire : le carburant à prix coûtant. Une opération qui permettait aux automobilistes de faire le plein sans marge bénéficiaire supplémentaire. Mais la situation est devenue intenable pour le distributeur.

« Le prix d’achat du pétrole est devenu trop élevé, explique Michel-Edouard Leclerc. Nous ne pouvons plus continuer à vendre à prix coûtant sans mettre en danger la pérennité de nos stations-service. » dit-il. La fin du carburant à prix coûtant chez Leclerc est un nouveau coup dur pour les automobilistes. Difficile de dire quels seront les nouveaux tarifs affichés à la pompe ces prochains jours dans les stations Leclerc.

Heureusement, d’autres enseignes continuent de proposer des solutions pour soulager les portefeuilles. Certaines stations-service indépendantes pratiquent encore des prix inférieurs aux grandes enseignes. De plus, des applications mobiles comme Essence&CO ou Gasoil Now (et bien d’autres encore) vous permettent de comparer les prix en temps réel et de trouver les stations les plus abordables.

Face à la flambée des prix du carburant, les automobilistes attendent des mesures concrètes du gouvernement. La prolongation de la ristourne de 18 centimes d’euros est une piste envisagée, mais d’autres solutions plus durables doivent être explorées. Faites aussi attention puisque depuis quelques jours, une campagne de SMS frauduleux sur l’indemnité carburant fait rage : ne vous faites pas avoir.