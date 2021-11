Lego dévoile un quadripode impérial Star Wars à 800 dollars

Le kit Lego Star Wars 75313 AT-AT™ de la série Ultimate Collector Series (Crédits image : Lego)

Ils sont immenses, ils sont blindés, et ils tirent sur tout ce qui bouge. Dans Star Wars V : L’Empire Contre-Attaque, la bataille de la planète Hoth tourne à l’avantage de l’Empire lorsque les TB-TT, ces énormes monstres de métal à quatre pattes, surgissent à l’horizon. Après une version plus réduite à 129 euros, Lego va sortir le 26 novembre une version « Ultimate Collector Series » du blindé de science-fiction à 800 dollars (690 euros).

Les fans de Star Wars peuvent désormais reconstituer la bataille de Hoth à l’échelle dans leur salon

Imaginés par Ralph McQuarrie, le designer de légende des premiers films Star Wars, et animés en maquette image par image, les quadripodes impériaux font partie des véhicules iconiques de La Guerre des Étoiles, au même titre que le chasseur TIE ou le Faucon Millénium. Les connaisseurs le désignent sous son nom de code : l’AT-AT (All Terrain Armored Transport), traduit en français par TB-TT, pour Transport Blindé Tout-Terrain.

La taille considérable de ce nouveau modèle de quadripode impérial, 62 centimètres de haut, est à l’échelle d’une figurine Lego. Il dispose de pattes articulées qui peuvent être positionnées pour s’adapter à n’importe quelle scène. Sa taille démesurée permettra aux fans de reconstituer la bataille de Hoth dans leur salon, dans les mêmes conditions et à la même échelle que Ralph McQuarrie et ses assistants lorsqu’ils ont tourné L’Empire Contre-Attaque.

68 cm de haut, près de 7 000 pièces : préparez-vous à un montage aussi épique que le film Star Wars

Pour reproduire chez soi la scène mythique de bataille dans Star Wars, l’AT-AT est livré avec neuf mini-figurines. Côté impérial, le général Veers est accompagné de deux pilotes aux commandes du blindé, de cinq snowtroopers reconnaissables à leur longue cagoule blanche, et 2 speeders. À ces huit figurines s’ajoute, côté Rébellion, le commandant Luke Skywalker avec son sabre laser, que l’on peut attacher sous le quadripode à l’aide d’un câble, exactement comme dans le film de 1981.

Luke Skywalker se hisse sous l’énorme TB-TT pour y lancer une grenade à l’intérieur, seul moyen pour le faire exploser. Si vous avez le souci du détail et que vous souhaitez faire tomber le quadripode comme on le voit dans le film, préparez-vous quand même à une bonne séance de rangement, car le kit compte 6 785 pièces. Si vous souhaitez en revanche l’exposer, le quadripode impérial géant dispose de plusieurs espaces intérieurs. Ils permettent de stocker quatre speeders et jusqu’à 40 mini-figurines, si vous en avez d’autres à ajouter à votre scène de bataille.

Le kit Lego Star Wars 75313 AT-AT™ de la série Ultimate Collector sera disponible à la vente le 26 novembre sur la boutique Lego en ligne. Il sera vendu au prix de 800 dollars (environ 700 euros)… ce qui reste raisonnable par rapport au prix d’un TB-TT en taille réelle, estimé par un fan à plus de 226 millions de dollars.

