LEGO : voici le gigantesque et coûteux nouveau set Bowser

Set Le puissant Bowser © LEGO

Le roi des Koopas vient de recevoir une énorme mise à niveau. LEGO vient de dévoiler le nouveau set nommé « Le puissant Bowser », qui sera disponible en magasin dès le 1er octobre 2022 au prix de 269,99 euros.

Le plus grand de tous les ensembles LEGO Super Mario

Ce nouveau set Bowser est le plus grand de tous les ensembles LEGO Super Mario jusqu’à présent. Composé d’un peu plus de 2 800 pièces, le set fait 41 cm de large pour 28 cm de profondeur et 32 cm de hauteur. Le prix est loin d’être donné, mais vu sa taille… À titre de comparaison, le kit Bowser original n’était pas beaucoup plus grand que la figurine LEGO Mario (de quelques centimètres à peine).

Contrairement à la version précédente, ce nouveau Bowser en LEGO peut cracher des « boules de feu » et dispose de boutons pour contrôler le mouvement de sa tête ou de son cou. Tout comme le récent LEGO Optimus Prime, ce kit est également livré avec des bras et des doigts mobiles.

Jusqu’à présent, il s’agit du troisième ensemble LEGO Super Mario pour adultes. C’est aussi le plus complexe : l’ensemble point d’interrogation Super Mario est constitué de 2 064 pièces, là où le nouveau set Bowser rassemble 2 807 pièces au total.

L’ensemble est fourni avec deux tours que Bowser peut renverser, ainsi qu’une brique d’action POW. « Ce set utilise des éléments LEGO inédits (nouveauté d’octobre 2022) pour les pics de Bowser et inclut de nombreuses fonctions, dont un lanceur de boules de feu et un bouton actionnant sa tête et son cou. Ses bras et ses doigts sont également mobiles ! » indique LEGO.

Le set 71411 « Le puissant Bowser » sera disponible le 1er octobre pour 269,99 euros.

Source : LEGO