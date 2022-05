Lenovo annonce la disponibilité prochaine de 9 nouveaux ultrabooks Yoga

La nouvelle génération de PC portables Yoga de Lenovo s’annonce variée et dotée d’un équipement intéressant. En effet, on y trouve – en vrac – des puces Intel, AMD et Nvidia, avec des écrans OLED ou LCD, en très haute définition et avec des fréquences de rafraichissement élevées, des Webcams Full HD sécurisées, etc.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, Lenovo fait feu de tout bois en annonçant l’ajout à son catalogue de pas moins de neuf nouveaux PC portables de la gamme d’ultrabooks Yoga :

Yoga 7

Le Yoga 7 est doté d’un écran tactile OLED de 14 pouces pouvant pivoter sur 360 degrés. Ce dernier supporte une fréquence de rafraichissement de 90 Hz et affiche des images précises, avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Un second modèle devrait être disponible, avec un écran plus modeste (LCD, 60 Hz, tactile, 2240 x 1400 pixels). Dans tous les cas, le PC portable est doté d’un processeur AMD de 6ème génération à faible consommation électrique (Ryzen 5 6600U ou Ryzen 7 6800U). Parmi les autre caractéristiques intéressantes, on peut citer la présence d’une Webcam Full HD avec volet physique de confidentialité, de 4 haut-parleurs, d’une batterie de 71 Wh et d’un lecteur microSD. Le tout pour un poids de 1,4 / 1,5 kg (OLED / LCD).

Yoga 7 – Crédit : Lenovo

Les autres PC portables annoncés disposent d’écrans non tactiles (et donc qui ne pivote pas sur 360 degrés!). Rappelons au passage que lorsque la référence du PC portable comporte un « i », cela signifie qu’il embarque un processeur Intel (AMD pour les autres donc !).

Yoga Slim 7i Carbon

Ce PC portable exploite un tout petit format, de 13,3 pouces, affiche un poids minimal de 1 kg seulement ! Son écran LCD IPS affiche des images en QHD (2560 x 1600 pixels), avec une fréquence de 90 Hz, en versions tactile ou non tactile. La batterie du Yoga Slim 7i Carbon a une capacité de 50 Wh. Le reste de l’équipement comprend une Webcam infra rouge 720p (avec cache de sécurité) et 2 ports USB C dont un compatible Thunderbolt 4.

Yoga Slim 7i Carbon – Crédit : Lenovo

Yoga Slim 7 Pro et 7i Pro.

Un peu plus grands, ces deux ultrabooks seront disponibles aux formats 14 pouces (2880 x 1800 pixels, OLED 90 Hz ou IPS 60, 90 ou 120 Hz) et 16 pouces (QHD 2560 x 1600 pixels tactile 165 Hz ou 120 Hz). Pesant 2,1 kg, les modèles 16 pouces seront dotés d’une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 / 3050 Ti pour version AMD, et Intel ARC A370M pour version Intel. En ce qui concerne le processeurs, les configurations seront proposées avec une puce Intel (jusqu’au Core i7-12700H) ou AMD (jusqu’au Ryzen 9 6900HS).

Yoga Slim 7 Pro X – Crédit : Lenovo

Yoga Slim 7 Pro X et 7i Pro X

Les modèles Pro X disposent pour leur part d’un écran de taille intermédiaire par rapport aux Slim 7 Pro. En effet, celui-ci, de type LCD IPS, a une diagonale de 14,5 pouces (définition de 3072 x 1920 pixels). L’écran devrait être disponible en versions tactile ou non tactile (120 Hz, avec taux de rafraichissement variable et compatibilité G-Sync dans tous les cas). Le Yoga Slim 7 Pro X embarque un processeur AMD hautes performances de 6ème génération (Ryzen 5 6600HS, Ryzen 7 6800HS et Ryzen 9 6900Hs), alors que le Yoga Slim 7i Pro X est équipé d’une puce Intel (Core i5-12500H, Core i7-12650H ou Core i7-12700H). Dans tous les cas, ces PC portables pourront exploiter une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 ou RTX 3050. Le reste de l’équipement comprend une batterie de 70 Wh et une Webcam Full HD, pour un poids de 1,45 kg.

Yoga Slim 9i – Crédit : Lenovo

Yoga Slim 9i

Disponible uniquement en version Intel, le nouveau vaisseau amiral de la gamme Yoga embarque une puce Alder Lake P (Core i5-1240P ou Core i7-1280P, avec puce graphique Iris Xe intégrée). Son écran de 14 pouces exploite la technologie OLED avec une définition 4K (3840 x 2400 pixels) en 60 Hz, ou OLED 2,8K (2880 x 1800 pixels) en 90 Hz. La configuration pèse 1,4 kg et intègre une Webcam infra rouge Full HD (avec volet de sécurité), un système audio Bowers & Wilkins d’une puissance de 10 W, une batterie de 75 Wh et 3 ports USB type C compatibles Thunderbolt 4.