Dell étend sa gamme d’ultrabooks XPS Plus aux formats 14 et 16 pouces

Compacts et design, les nouveaux PC portables XPS 13, XPS 14 et XPS 16 exploitent les derniers processeurs Intel Core Ultra et une Webcam Full HD infra rouge. Les modèles 14 et 16 pouces peuvent intégrer un processeur graphique Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 ou RTX 4070.

Parmi les PC portables présents dans le catalogue de Dell, les ultrabooks de la gamme XPS sont reconnus depuis de nombreuses années comme des configurations bureautiques / multimédia efficaces et particulièrement sophistiquées. Ils sont disponibles aux formats 13,4 pouces, 15,6 pouces et 17 pouces.

Dell XPS 14 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 14 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 14 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Puis, subitement, en 2022, le constructeur décida de proposer une variante de son XPS 13, appelée XPS 13 Plus, doté d’un design très audacieux. En effet, le pavé tactile du Dell XPS 13 Plus devenait totalement invisible, fusionné au repose poignets, alors que ses touches de fonction disparaissaient elles aussi, pour être remplacées par des touches sensitives et rétro éclairées (lire notre test du Dell XPS 13 Plus 2022).

Si ce premier modèle nous avait quelque peu laissé sur notre faim, la version 2023 du Dell XPS 13 Plus, que nous avons testée en octobre dernier, nous avait plus séduit, même si sa Webcam 720p était dépassée.

Aujourd’hui, le constructeur annonce non seulement une nouvelle version de son XPS 13 Plus (appelée désormais XPS 13 tout court), mais dévoile également deux autres modèles, aux formats 14 et 16 pouces, qui vont progressivement remplacer les “anciens modèles” 15,4 et 17 pouces. Avec ces XPS 14 et XPS 16 , Dell propose désormais une gamme complète de machines compactes et au design moderne.

Dell XPS 16 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 16 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 16 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Outre les deux nouveaux formats disponibles, les Dell XPS 2024 intègrent bien sur les dernières puces Intel Core Ultra 5, 7 et 9, complétées par l’iGPU Intel Arc (lire notre test de l’Acer Swift Go 14). Les XPS 14 et XPS 16 pourront également être dotés de processeurs graphiques Nvidia GeForce RTX 4050 (XPS 14), voire RTX 4060 / RTX 4070 (XPS 16).

Pour l’affichage, Dell propose trois solutions pour le XPS 13 : LCD Full HD+ 120 Hz, LCD QHD+ 120 Hz tactile ou OLED 3K+ tactile 60 Hz. Pour le modèle XPS 14, on aura le choix entre un écran LCD Full HD+ 120 Hz ou une dalle OLED tactile 3,2K 120 Hz. Enfin, le XPS 16 pourra être équipé d’un écran LCD Full HD+ en 120 Hz ou une dalle OLED tactile 4K 90 Hz.

Dell XPS 14 – Crédit : Dell Dell XPS 14 – Crédit : Dell Dell XPS 14 – Crédit : Dell

Parmi les autres améliorations, citons l’arrivée (enfin !) d’une Webcam Full HD compatible Windows Hello, qui vient compléter le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de démarrage, et des technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. De plus, les trois modèles sont désormais dotés de quatre haut-parleurs et de batteries de 55 Wh / 69,5 Wh / 99,5 Wh, pouvant être rechargées rapidement, grâce à la technologie ExpressCharge 1.0 et un chargeur USB C de 60 W (pour les modèles avec iGPU Arc) ou de 100/130 W (lorsqu’une puce graphique Nvidia est présente).

Réalisés en aluminium, les XPS 13, XPS 14 et XPS 16 pèsent respectivement 1,2 kg, 1,7 kg et 2,2 kg.

Les nouveaux Dell XPS seront disponibles à partir du 24 février, à partir de 1499 € (XPS 13), 1999 € (XPS 14) et 2199 € (XPS 16).

