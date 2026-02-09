L’erreur géante de Bithumb : un simple clic transforme 1 € en 115 millions d’euros

Un incident spectaculaire survenu sur la plateforme sud-coréenne Bithumb a de nouveau relancé le débat sur la régulation des cryptomonnaies.

Bithumb, la plateforme sud-coréenne, distribue par erreur des milliards en bitcoins

Le 5 février dernier, un simple événement promotionnel, destiné à distribuer 2 000 wons (environ 1 €) par utilisateur dans le cadre d’un Lucky Box Event, s’est transformé en fiasco. Par erreur, la plateforme a crédité 2 000 bitcoins par compte, soit près de 115 millions d’euros au cours du moment. Cette erreur a temporairement affiché des sommes faramineuses sur les comptes de quelque 259 utilisateurs, perturbant instantanément le marché interne de la plateforme.

Bien que ces bitcoins n’aient jamais quitté le registre interne de Bithumb (ils n’existent pas sur la blockchain publique), ils ont néanmoins pu être utilisés pour le trading, créant une situation chaotique. Sur les 620 000 bitcoins crédités par erreur, la plateforme a récupéré 99,7 % des fonds, et parmi les 1 786 bitcoins vendus avant la suspension des transactions, 93 % ont été restitués. Les utilisateurs ayant effectué des ventes doivent légalement restituer les fonds à Bithumb.

Plaidoyer pour des mesures de contrôle plus strictes

Face à cet incident, le Financial Supervisory Service (FSS), régulateur des marchés financiers sud-coréen, a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de régulation pour combler les vulnérabilités des systèmes d’actifs numériques. Lee Chan-jin, gouverneur du FSS, a déclaré que cet épisode met en lumière les failles structurelles des systèmes électroniques utilisés pour gérer les actifs virtuels et la nécessité d’améliorer les cadres réglementaires alors que les cryptomonnaies s’intègrent progressivement au système financier traditionnel.

La Corée du Sud a déjà pris des mesures après la crise des cryptomonnaies en 2022, notamment avec l’adoption de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels en juillet 2024. Le gouvernement prévoit également de renforcer davantage le contrôle réglementaire et de définir un cadre pour les stablecoins libellés en won, tout en examinant avec prudence les projets d’ETF Bitcoin au comptant, afin d’assurer la stabilité avant de considérer le bitcoin comme un actif financier traditionnel.

Cet incident rappelle également les risques liés aux opérations promotionnelles dans le secteur crypto. Un simple airdrop ou distribution gratuite, qui vise à récompenser ou fidéliser les utilisateurs, peut entraîner des conséquences majeures si les systèmes internes échouent.

Source : MarketScreener