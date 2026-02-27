Un grave problème de surchauffe force NVIDIA à supprimer son dernier pilote

NVIDIA a retiré en urgence son pilote GeForce 595.59 WHQL seulement quelques heures après sa publication, suite à la découverte de dysfonctionnements critiques affectant la ventilation et la gestion des fréquences des cartes graphiques RTX.

DR

Un pilote défectueux menace les cartes RTX

NVIDIA a dû faire machine arrière en urgence après la diffusion de son pilote graphique GeForce 595.59 WHQL. Ce qui devait être une mise à jour classique s’est rapidement transformé en incident sérieux, au point que l’entreprise a retiré le fichier de ses plateformes de téléchargement quelques heures seulement après sa publication. La raison : un défaut majeur dans la gestion thermique et le contrôle des fréquences, exposant certaines cartes graphiques RTX à des températures potentiellement dangereuses.

Les pilotes Game Ready sont généralement publiés pour améliorer les performances et assurer la compatibilité avec les nouveaux jeux. Cette version 595.59 était attendue, notamment pour accompagner les sorties récentes et optimiser l’expérience sur les GPU récents. Mais très vite, des utilisateurs ont signalé des anomalies graves après l’installation. Face à la multiplication des témoignages inquiétants, NVIDIA a choisi de retirer purement et simplement le pilote, une décision rare qui souligne l’ampleur du problème.

A lire > Nvidia règne sur les cartes graphiques, un monopole qui inquiète

Des ventilateurs qui ne réagissent plus correctement

Le souci le plus préoccupant concerne le système de refroidissement. Selon de nombreux retours, les ventilateurs de certaines cartes graphiques ne s’activent plus normalement ou restent bloqués à une vitesse insuffisante, même lorsque le GPU est fortement sollicité. En pratique, cela signifie que la carte peut chauffer rapidement sans déclencher le refroidissement adéquat.

Ce défaut est particulièrement dangereux car il peut passer inaperçu. Sans outil de surveillance des températures, l’utilisateur peut continuer à jouer alors que la carte atteint des niveaux thermiques élevés. Dans ce cas, le système de sécurité du GPU peut réduire automatiquement les performances pour éviter la surchauffe, ou pire, le matériel pourrait être endommagé si la protection ne suffit pas.

A lire aussi > Nvidia exclue de Chine, des pertes de plusieurs milliards

Un problème qui touche plusieurs générations

Contrairement à certains bugs limités à des configurations spécifiques, celui-ci semble affecter plusieurs générations de cartes graphiques, y compris les RTX 3000, RTX 4000 et les plus récentes RTX 5000. En plus des ventilateurs, la gestion des fréquences est également perturbée. Certains utilisateurs indiquent que leurs cartes restent bloquées à des fréquences basses, provoquant des performances très faibles en jeu. D’autres observent l’inverse : une fréquence élevée en permanence, même sans charge, ce qui entraîne une consommation électrique inutile.

Ces comportements anormaux confirment une défaillance importante du pilote, incompatible avec un usage normal. C’est ce qui a poussé NVIDIA à supprimer rapidement la version concernée.

Comment corriger ce défaut ?

Pour les utilisateurs ayant déjà installé ce pilote, la meilleure solution consiste à revenir à une version antérieure. Une simple désinstallation peut ne pas suffire, car certains fichiers peuvent rester présents. Il est recommandé d’utiliser un outil spécialisé comme Display Driver Uninstaller (DDU) pour effectuer un nettoyage complet avant de réinstaller un pilote stable, comme la version 591.86.

NVIDIA n’a pas encore annoncé la date d’une version corrigée, mais un correctif est probablement en préparation.