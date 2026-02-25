On a pris en main les nouveaux Galaxy S26 : Samsung fait-il du surplace ?

Samsung vient de lancer les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra dans le grand bain. Au menu, quelques améliorations matérielles et une grande place accordée à l’IA agentique. Assez pour pousser les technophiles à passer à la caisse ?

Les nouveaux flagships de Samsung © Tom’s Guide

Samsung vient de dévoiler son nouveau triolet de smartphones haut de gamme lors du traditionnel évènement Unpacked. Le S26, le S26+ et le S26 Ultra se déclinent en noir, blanc, bleu ciel et violet, deux coloris exclusifs étant disponibles sur la boutique en ligne (or rose et argent). Invités à les prendre en main dans les locaux de Samsung, nous pouvons enfin vous livrer nos premières impressions.

Ne vous attendez pas à des évolutions matérielles notables. Le constructeur a repris ce qui fonctionnait déjà très bien en l’améliorant par petites touches. C’est avant tout le modèle Ultra qui bénéficie des plus grosses nouveautés même si les autres versions profitent également d’améliorations intéressantes, notamment sur le plan des fonctionnalités IA et de l’autonomie.

Le problème, c’est que ces ajustements se paient au prix fort. Comme on le craignait, la hausse des tarifs est bel et bien au rendez-vous, Samsung invoquant la crise de la mémoire pour se justifier. Si les Galaxy S26 sont évidemment des smartphones de grande qualité sur bien des aspects, on regrette une telle inflation alors même que les innovations matérielles ne sont pas légion.

Prix et date de sortie des Galaxy S26

Comme évoqué en préambule, l’addition sera plus salée cette année. Voici les tarifs des différentes versions et leur évolution par rapport à ceux des Galaxy S25 lors de leur lancement :

Galaxy S26

256 Go : 999 € (+40 €)

: 999 € (+40 €) 512 Go : 1 199 € (+120 €)

Galaxy S26+

256 Go : 1 269 € (+100 €)

: 1 269 € (+100 €) 512 Go : 1 469 € (+180 €)

Galaxy S26 Ultra

256 Go : 1469 € (pas de hausse)

: 1469 € (pas de hausse) 512 Go : 1669 € (+80 €)

: 1669 € (+80 €) 1 To : 1969 € (+140 €)

Les précommandes seront ouvertes du 25 février au 10 mars. Les nouveaux téléphones seront disponibles en magasin le 11 mars. Deux offres seront proposées pendant cette période, ce qui permettra de compenser la hausse tarifaire :

Le doublement de stockage offert : la version 512 Go est proposée au même prix que la version 256 Go. Même principe pour le modèle 1 To du S26 Ultra, affiché au tarif de la version 512 Go.

Bonus de reprise d’un ancien appareil (smartphone, tablette ou montre) : 100 € pour les S26 et S26+ et 150 € pour le S26 Ultra.

Quelles sont les nouveautés du Galaxy S26 Ultra ?

Un design plus fin

Samsung s’est efforcé d’en faire le modèle Ultra le plus fin jamais conçu (épaisseur de 7,9 mm), offrant un gain de compacité appréciable par rapport aux générations précédentes. Un bon point également pour les 4 grammes en moins sur la balance par rapport au S25 Ultra. Des ajustements qui contribuent à rendre la phablette moins imposante et plus confortable à manipuler, même si son grand format reste toujours peu adapté aux petites mains.

Le S26 Ultra © Tom’s Guide

Le constructeur a abandonné les angles très carrés hérités des Galaxy Note au profit de coins plus arrondis qui entourent un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces du plus bel effet. Celui-ci profite toujours d’une définition Quad HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Privacy Display : la meilleure innovation du S26 Ultra

C’est justement au niveau de la dalle que le Galaxy S26 Ultra se démarque avec une exclusivité que nous avons particulièrement appréciée : le Privacy Display. Ce filtre de confidentialité intégré modifie l’angle d’émission lumineuse des pixels. L’écran devient ainsi illisible de biais, vous protégeant des regards indiscrets dans les lieux publics et les transports.

Vous disposez de deux niveaux d’opacité, que vous pouvez activer manuellement ou automatiser. Le smartphone peut ainsi masquer la visibilité latérale dès l’ouverture d’applications sensibles (comptes bancaires, Tinder, etc.), lors de la saisie d’un mot de passe ou de l’apparition de notifications. C’est une solution concrète à un vrai problème du quotidien qui surpasse les filtres anti-curieux classiques que l’on trouve dans le commerce.

Nous avons pu tester cette fonctionnalité directement sur le S26 Ultra et nous avons été bluffés par son efficacité. Regardez :

La promesse de photos plus nettes en basse luminosité

Côté photographie, le Galaxy S26 Ultra est encore équipé d’un capteur principal de 200 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et de deux téléobjectifs de 50 Mpx (zoom optique x5) et de 10 Mpx (zoom optique x3). Si l’architecture globale reste identique, on notera que le capteur grand-angle laisse entrer davantage de lumière, avec une ouverture passant de f/1,7 sur le S25 Ultra à f/1,4. Ce qui devrait améliorer sensiblement ses performances en basse luminosité.

Le téléobjectif de 50 Mpx voit quant à lui son ouverture passer de f/3,4 à f/2,9. Il devrait ainsi capturer des clichés moins bruités et plus détaillés dans les environnements sombres.

© Tom’s Guide

Des performances accrues et une charge plus rapide

Le Galaxy S26 Ultra est propulsé par le surpuissant Snapdragon 8 Elite Gen 5 “for Galaxy”. Cette version overclockée de la puce a déjà montré des performances dantesques lors des benchmarks. La puce est aidée dans sa tâche par 12 Go de mémoire vive et 256 Go ou 512 Go de stockage. Le modèle 1 To a quant à lui droit à 16 Go de RAM.

Côté autonomie, le Galaxy S26 Ultra conserve sa généreuse batterie de 5000 mAh (qui offre jusqu’à 31 heures d’autonomie en lecture vidéo). Nouveauté appréciable, le smartphone est désormais compatible avec la charge filaire de 60 W (contre 45 W sur la génération précédente). De quoi permettre de récupérer 75 % d’autonomie en seulement 30 minutes, nous assure Samsung. À cela s’ajoute une charge sans fil poussée à 25 W (contre 15 W auparavant).

Quelles sont les nouveautés des Galaxy S26 et S26+ ?

Des écrans toujours aussi beaux

Pas de grand bouleversement ici, ce qui n’est pas forcément problématique : les dalles de la génération précédente maîtrisaient déjà leur sujet. Le Galaxy S26 s’étire légèrement avec un écran de 6,3 pouces (contre 6,2 pouces sur le S25). Il conserve sa définition Full HD+. De son côté, le Galaxy S26+ arbore une dalle de 6,7 pouces en définition Quad HD+.

Les deux smartphones bénéficient chacun d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie Dynamic AMOLED 2X qui continue de nous séduire par ses contrastes marqués, sa richesse colorimétrique et son excellent niveau de détail.

Les écrans des S26 © Tom’s Guide

Le retour de l’Exynos

En Europe, les S26 et S26+ délaissent le processeur de Qualcomm au profit du SoC maison Exynos 2600. Gravée en 2 nm et couplée à une nouvelle architecture de dissipation thermique, la puce promet une meilleure efficience énergétique (moins de chauffe, moins de perte de batterie en jeu). Elle est assistée par 12 Go de RAM et par 256 Go ou 512 Go de stockage, l’option 128 Go n’étant désormais plus proposée.

Une meilleure autonomie

Cette meilleure efficience, couplée à une batterie plus généreuse sur le modèle standard (4300 mAh contre 4000 mAh sur le S25), permet un bond d’autonomie d’une heure. Le constructeur promet ainsi jusqu’à 30 heures d’utilisation pour le S26 et 31 heures pour le S26+ (4900 mAh) en lecture vidéo. En revanche, la charge rapide stagne à 25 W pour le S26 et à 45 W pour le Plus. Cela nous laisse sur notre faim, surtout pour le modèle standard.

Le Galaxy S26 © Tom’s Guide

Des modules photo inchangés mais de nouveaux outils pratiques

Samsung recycle la même architecture sur les deux modèles. Le module arrière s’articule toujours autour d’un capteur principal de 50 Mpx, épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx (zoom optique 3x). A l’avant, on retrouve la caméra frontale de 12 Mpx pour les selfies.

Fort heureusement, la panoplie d’outils s’enrichit avec l’Horizon Lock, une fonction utilisant les capteurs gyroscopiques pour figer l’horizon en mouvement (pratique pour filmer les descentes à ski de vos amis tout en dévalant vous aussi la piste). L’édition photo devient aussi plus intuitive avec l’arrivée de la retouche vocale qui permet de dicter vos modifications en langage naturel (“Efface la personne en arrière-plan”).

Le Galaxy S26+ © Tom’s Guide

Galaxy AI : bienvenue dans l’ère de l’IA “agentique”

Sur l’ensemble de la gamme S26, Galaxy AI est calibré pour anticiper, raisonner et exécuter des tâches en arrière-plan pour faciliter la vie des usagers. Lors de notre prise en main, nous avons notamment apprécié la fonctionnalité Now Nudge. Celle-ci analyse vos conversations et propose des raccourcis intelligents lorsque vous ouvrez le clavier Samsung pour répondre :

Si l’on vous demande de vous envoyer vos photos de vacances, vous disposerez d’un accès direct vers les clichés concernés.

Si l’on vous propose une date de rendez-vous, vous serez prévenu immédiatement en cas d’indisponibilité, l’IA se chargeant de consulter votre agenda.

Un bon point également pour le nouveau filtre anti-spam (propulsé par Hiya) qui oblige les numéros inconnus à donner la raison de leur appel avant que vous ne décrochiez. Les Galaxy S6 sont aussi capables d’automatiser des tâches complexes en arrière-plan comme la réservation d’un Uber (jusqu’à l’étape de paiement). Cette nouveauté prometteuse se cantonne toutefois au marché américain et sud-coréen pour le moment.