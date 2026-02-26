Bon plan casque Bluetooth : le JBL Tune 720BT passe sous la barre des 50 € chez Boulanger !

Le JBL Tune 720BT est actuellement proposé à 49,99 € au lieu de 79,99 € chez Boulanger. Une baisse non négligeable de 30 € sur un casque sans fil reconnu pour son autonomie impressionnante et son son JBL Pure Bass.

Dans la catégorie des casques Bluetooth abordables, certains modèles parviennent à se démarquer grâce à un équilibre réussi entre qualité audio, confort et endurance. L’autonomie est aussi un critère clé pour ceux qui écoutent de la musique, des podcasts ou des vidéos tout au long de la journée.

Aujourd’hui, les utilisateurs recherchent également plusieurs fonctionnalités : une connexion rapide, la possibilité de passer des appels et de profiter d’une bascule fluide entre plusieurs appareils. Un bon casque, même de milieu de gamme, doit savoir tout faire !

Un son JBL Pure Bass et une autonomie XXL

Le JBL Tune 720BT embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm capables de délivrer le célèbre son JBL Pure Bass, avec des basses marquées et une restitution du son dynamique. Il intègre également un microphone pour gérer les appels, le tout via une connexion Bluetooth 5.3 stable et compatible multipoints.

Son vrai point fort reste son endurance : jusqu’à 76 heures d’écoute sur une seule charge. Et en cas d’imprévu, 5 minutes de recharge suffisent pour récupérer environ 3 heures d’autonomie. Il peut aussi fonctionner en mode filaire grâce au câble audio fourni.

Un casque confortable à prix réduit

Avec ses 220 g seulement, ses coussinets doux et son arceau rembourré, le JBL Tune 720BT est pensé pour les longues sessions d’écoute. Pliable, léger et désormais affiché à moins de 50 €, il devient une option très intéressante pour qui cherche un casque Bluetooth fiable et endurant pour un budget plus que raisonnable.