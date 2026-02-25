Un pack smartphone ultra endurant + écouteurs Bluetooth est à moins de 300 € chez Boulanger !

Le pack HONOR Magic8 Lite 256 Go accompagné des HONOR Earbuds X8i est actuellement proposé à 299 € au lieu de 449 € chez Boulanger. Une baisse de prix conséquente sur un smartphone axé autonomie et durabilité, livré avec des écouteurs sans fil.

Pour être attractifs, les smartphones milieu de gamme cherchent aujourd’hui à cocher un maximum de cases sans exploser le budget des consommateurs. Autonomie, stockage, résistance et suivi logiciel deviennent des critères aussi importants que les performances brutes.

Pour Honor, l’objectif est clair : proposer un appareil capable de tenir de répondre aux besoins quotidien des utilisateurs pendant plusieurs années, que ce soit en matière d’autonomie, de performances, de mises à jour ou de robustesse. Et justement, le pack Honor Magic8 Lite + Earbuds X8i profite d’une très belle promotion chez Boulanger !

Une autonomie hors norme et un smartphone conçu pour durer

Le Honor Magic8 Lite se distingue d’abord par sa batterie de 7 500 mAh, une capacité rarement vue chez les smartphones de cette gamme. De quoi envisager jusqu’à trois jours d’utilisation selon les usages, avec en complément une charge rapide 66 W et même une charge inversée pour alimenter des accessoires.

Le smartphone mise également sur la longévité : batterie annoncée pour conserver ses performances sur 6 ans, et promesse de 6 années de mises à jour de sécurité et d’Android. Ajoutez à cela une certification IP69K contre l’eau et une résistance aux chutes jusqu’à 2,5 mètres, et vous obtenez un modèle pensé pour encaisser le quotidien.

Un pack attractif pour un smartphone endurant

Avec ses 256 Go de stockage, son capteur photo 108 mégapixels assisté par des fonctions IA et les Earbuds X8i inclus, ce pack proposé à 299 € représente une remise importante sur le prix initial. Une offre très intéressante pour ceux qui cherchent un smartphone robuste, autonome et complet, sans dépasser la barre des 300 € !